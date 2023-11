Katarzyna Warnke jest w doskonałej zawodowej formie. Aktorkę właśnie możemy podziwiać na ekranie w najnowszej produkcji Netfliksa "Absolutni debiutanci". Serial opowiada historię pary nastoletnich przyjaciół, którzy marzą o tym, aby dostać się do szkoły filmowej. Warnke wcieliła się w obrazie w postać matki głównej bohaterki. Na tym nie koniec nowych projektów. Aktorka zagrała jedną z głównych ról w filmie "Cały ten seks" w reżyserii Tomasza Mandesa, który opowiada historię sześciu par i ich fantazji seksualnych. Właśnie odbyła się premiera filmu, na której Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski mieli okazję spotkać się kilkanaście dni po głośnym rozwodzie. Aktorka pojawiła się też na kanapie u Kuby Wojewódzkiego i opowiedziała o projekcie.

Katarzyna Warnke u Kuby Wojewódzkiego. Poruszyła kilka tematów tabu i wspomniała rozwód ze Stramowskim

Katarzyna Warnke pojawiła się na kanapie u Kuby Wojewódzkiego i opowiedziała o filmie "Cały ten seks". Aktorka znana jest z poruszania tematów tabu i chętnie rozmawia o seksualności. Kiedy prowadzący poprosił ją o zdefiniowanie tego, czym jest dobry seks, wyjawiła, że nie zawsze potrzebuje do tego partnera. - Zdarza się, że jestem sama i jest fajnie. To jest też kwestia zdrowia psychicznego i kontaktu dobrego ze sobą. Masturbacja, bo o tym mówimy - podkreśliła. W dalszej części dyskusji Warnke podkreśliła, że jest przeciwniczką pornografii.

Kuba Wojewódzki postanowił nawiązać także do rozwodu aktorki z Piotrem Stramowskim. Para sfinalizowała formalności 16 października. Kiedy Warnke poprosiła o wodę, Wojewódzki przedstawił swój dość nietypowy pomysł. - Szczerze mogę ci to powiedzieć, chciałem, żeby Piotrek był wodzianką, ale się nie zgodził. Dzisiaj mi dał odpowiedź - powiedział Wojewódzki. Warnke stwierdziła, że to za wcześnie na tego typu żarty. - Troszkę nas to kosztowało. To jest upadek mitu, który się buduje w sobie na temat miłości - wyznała na koniec aktorka, nawiązując do rozwodu ze Stramowskim.

Katarzyna Warnke otworzyła się na temat rozwodu z Piotrem Stramowskim. Para była nękana przez paparazzi. "To było takie małe upokorzenie"

Katarzyna Warnke od kilku miesięcy jest znów singielką. W ostatniej rozmowie z Małgorzatą Domagalik na Kanale Sportowym aktorka otworzyła się na temat rozwodu z Piotrem Stramowskim. Para przez wiele lat uchodziła za najpopularniejszą w świecie show-biznesu, a ich rozstanie było dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem. Nic więc dziwnego, że rozwód aktorskiej pary przyciągnął ogromną uwagę mediów i w dniu dopełniania formalności Warnke i Stramowski byli nękani przez paparazzi. Przed natrętnymi reporterami aktorka ukrywała się w publicznej toalecie. - To było takie małe upokorzenie (...) Po prostu nie chciałam, żeby robiono nam zdjęcia, kiedy przeżywamy emocje związane z tą sytuacją - wyznała. Aktorka podkreśliła, że z byłym mężem chcą za wszelką cenę uniknąć publicznych przepychanek, aby chronić córkę i wszelkie nieporozumienia rozwiązują w cztery oczy. - My wiemy z Piotrem, że to zniszczy Helenę. Zniszczyłoby, bo to niszczy w zastraszający sposób. To i tak jest trudne dla dziecka, że się rozeszliśmy, dziecko to przeżywa, co jakiś czas płacze (...) ma trudniejszy moment (...) Musimy sobie wszyscy z tym radzić - dodała. Więcej przeczytasz tutaj.