"Koło fortuny" to kultowy teleturniej, który zadebiutował w 1992 roku. Wówczas prowadził go także jeden z pomysłodawców, Wojciech Pijanowski razem z Magdą Masny. Po latach program powrócił na antenę TVP. Od 2017 do 2019 roku prowadził go Rafał Brzozowski razem z Izabellą Krzan. Po dwóch latach zastąpił go Norbi, który jest gospodarzem teleturnieju do dziś. W jednym z ostatnich odcinków doszło do zabawnej wpadki.

REKLAMA

Zobacz wideo Izabella Krzan rzuci "Koło fortuny"?

"Koło fortuny". Wpadka uczestnika. Izabella Krzan aż klasnęła

W 1612. odcinku uczestnik miał odgadnąć hasło z kategorii "odgłosy natury". Składało się ono z czterech wyrazów. Po tym, jak zostało jedynie pięć nieodsłoniętych liter, pan Marcin postanowił zaryzykować i próbował je odgadnąć. Sam jednak nie był przekonany do odpowiedzi.

Parskanie kuny na wsi - wypalił.

Hasło okazało się błędne. Takiej odpowiedzi nie spodziewała się raczej Izabella Krzan, która zrobiła zrezygnowaną minę i klasnęła w dłonie. Hasło odgadła inna uczestniczka. - Parskanie koni na wsi - powiedziała, a rozwiązanie zagadki było prawidłowe.

'Koło fortuny'. Wpadka uczestnika. Wymowna reakcja Izabelli Krzan fot. screen vod.tvp.pl

"Koło fortuny". Uczestnik śmieje się ze swojej wpadki

Pan Marcin wykazał się dużym dystansem do siebie. Nie mógł powstrzymać się od śmiechu. - Jakiej kuny, wiedziałem, że coś palnę... - mówił. - Ja wiedziałem, że coś dam takiego. Wtórował mu Norbi. - Powiem, że rozśmieszyłeś mnie i pewnie wszystkich dookoła - wtrącił. - Ja sam siebie też - mówił uczestnik. - To jest świetne no, czemu nie! Kuna jest też przesympatycznym zwierzęciem i na pewno też chętnie parsknie - podsumował prowadzący.

'Koło fortuny'. Wpadka uczestnika. Wymowna reakcja Izabelli Krzan fot. screen vod.tvp.pl

Norbi szczerze o pracy w TVP. Mówi o zarobkach

Jakiś czas temu Norbi był gościem programu "WojewódzkiKędzierski". Tam zdradził, jak podchodzi do pracy u publicznego nadawcy: - Popatrzmy w ten sposób, jest casting, wygrywasz go i robisz. Po prostu traktuję to w ten sposób. Dzisiaj tam jestem, jutro może mnie nie być (...) Nie jest to sytuacja marzeń i nie jest to moja bajka - powiedział. Zabrał też głos w sprawie zarobków. - Pracuję dla TVP, nie dla firmy zewnętrznej. (...) Nieźle płacą - ujawnił.