Edward Miszczak po 25 latach kierowania TVN-em postanowił przejść do największej stacji konkurencyjnej - Polsatu. Zajął tym samym fotel wygrzany przez Ninę Terentiew, która przeszła do rady nadzorczej. W ostatnich miesiącach sporo mówiło się o zmianach, które zaproponował Miszczak w Polsacie - dyrektor zwolnił m.in. Katarzynę Dowbor z programu "Nasz nowy dom", odświeżył skład jurorski "Twoja twarz brzmi znajomo" czy zaproponował takie tytuły, jak "The Real Housewives. Żony Warszawy". Jak się jednak okazało, medialny szum nie zagwarantował wysokiej oglądalności. Stacja tymczasem przyszykowała właśnie kolejne zmiany.

Polsat zmienia nazwę kanału. Edward Miszczak ma powód

Jak czytamy w portalu Wirtualne Media, Telewizja Polsat złożyła do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wniosek o zmianę nazwy dla nowego kanału. Dotychczasowe W24 ma być przemianowane na Wydarzenia 24. Kanał do tej pory dostępny był w ofertach platform streamingowych, takich jak Polsat Box, CANAL+ i Orange TV, sieci kablowych i IPTV. Teraz W24 ma trafić do multipleksu pierwszego (MUX 1) naziemnej telewizji cyfrowej. KRRiT szukała nowych kanałów tematycznych, więc Polsat zgłosił W24, a nie Wydarzenia 24, mające już koncesję satelitarną.

Polsat zdjął niedawno "Kabarety na żywo"

W Polsacie zachodzi ostatnio sporo zmian. Dużo mówi się o zdjęciu "Kabaretu na żywo". Dyrektor programowy stacji, Edward Miszczak, zapytany w rozmowie z Plejadą o zrezygnowanie z popularnego formatu, odpowiedział jedynie: "Nie mogę nic mówić". Bardziej wylewny był Robert Górski, autor większości tekstów Kabaretu Moralnego Niepokoju, który także występuje w programie "Kabaret na żywo. Młodzi i Moralni". "Wbrew naszym oczekiwaniom film z Jeffem Bridgesem 'R.I.P.D. Agenci z zaświatów' w niedzielę o 20 w Polsacie obejrzało tylko 600 tys. widzów (plus kot), czyli około sześć procent udziału w rynku. Ostatnie odcinki 'Młodych i Moralnych' to odpowiednio 1,5 mln widzów każdego z nich i ok. 12 proc. udziału. Może w tę niedzielę będzie lepiej. Piszcie, jaki film chcecie wtedy obejrzeć. Przekażemy stacji. Mój typ: 'Głupi i głupszy'" - drwił z Polsatu na Instagramie Górski.

