Adam Sak zdobył popularność poprzez udział w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wraz z Patrycją przeżył wyjątkowy dzień w siódmej odsłonie randkowego show. Początkowo para nie dogadywała się najlepiej. Z czasem jednak oboje otworzyli się na siebie i dali sobie szansę. Adam i Patrycja postanowili kontynuować eksperyment po zakończeniu nagrywek. Jak się jednak okazało, nie była to dobra decyzja. Relacja niedługo później zakończyła się rozwodem. Były uczestnik wciąż jednak komunikował się z fanami produkcji w mediach społecznościowych.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Adam wrócił na media społecznościowe. Co u niego słychać?

Tuż po zakończeniu siódmego sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia", Adam aktywnie udzielał się w mediach. Regularnie publikował nowe zdjęcia na instagramowym profilu. Mężczyzna zdobył prawie 40 tysięcy fanów. Z czasem jednak zniknął z przestrzeni internetu. Przez niecałe pół roku zupełnie nie udzielał się w sieci. Aż do teraz. Niedawno Adam opublikował nowe fotografie. Zdjęcia miały przypomnieć mu o wakacjach, które zapewne były udane. "Lato wróć" - napisał uczestnik pod postem. Obserwatorzy od razu rzucili się do komentowania. "O tak, niech wraca", "Też tęsknię za latem" - pisali. Wygląda na to, że Adam czerpie z życia pełnymi garściami. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Adam miał parę planów na przyszłość. Czy udało mu się je zrealizować?

Jakiś czas temu Adam Sak podzielił się swoimi planami na życie. Na początku stycznia 2023 roku w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl wyznał, że po udziale w programie jego codzienność za bardzo się nie zmieniła. - Jedyny wpływ [...] to taki, że jesteśmy gdzieś tam rozpoznawalni. Choć trzeba przyznać, że z biegiem czasu to robi się mniejsze, ale dalej występuje - stwierdził wówczas. W tym roku świętował także 30. urodziny. Z tego względu postanowił spróbować nowych rzeczy. Mówił o skoku na bungee, skoku ze spadochronem, a także zrobieniu nowego tatuażu. Dawny uczestnik przeprowadził się także do Warszawy, gdzie pracuje jako kamieniarz.