W dziesiątej odsłonie programu "Rolnik szuka żony" nie brakuje emocji. Póki co, największe kontrowersje pojawiły się wokół Waldemara. Mężczyzna nie do końca był szczery z kandydatkami, które zaprosił na swoje gospodarstwo. Niedługo później wyszło na jaw, że rolnik ma tajemniczą partnerkę poza produkcją. Fani nie kryli zdziwienia. W końcu bohater randkowego show zakończył relację z kobietą. Podkreślił wówczas, że była to jego decyzja. Nie każdy jednak wierzy w dobre intencje mężczyzny. Obecnie Waldemar randkuje z dwiema kandydatkami. Jak się okazało, zapamiętanie ich imion jest dużym wyzwaniem.

"Rolnik szuka żony". Waldemar zaliczył wpadkę! Ta randka zostanie zapamiętana na długo

Niedawno uczestnicy programu podjęli decyzję, kto z ich kandydatów będzie musiał opuścić gospodarstwa. Tak też było w przypadku Waldemara. Spotkania nie do końca przebiegły po jego myśli. Najpierw mężczyzna spotkał się z Anią, która była przekonana, że rolnik chce stworzyć relację z Ewą. Kobieta opuściła program. Zostały zatem dwie panie: Dorota i Ewa. Drugie spotkanie uczestnika odbyło się z pierwszą z nich. Początkowo wszystko szło dobrze. Nagle doszło jednak do nieprzyjemnej wpadki. Mężczyzna pomylił imię kandydatki, nazywając ją Ewą. Na szczęście szybko przeprosił. Po chwili jednak... zrobił to znowu. Zaczął się niezręcznie tłumaczyć. - Przepraszam, znowu! Dwie fajne dziewczyny - stwierdził. - Nie szkodzi. W telewizji tego nie puszczą, a jeśli by puścili, to dopiero by było - Dorota była wyrozumiała. Fani mniej. "Żenada", "Ile razy można pomylić czyjeś imię?" - czytamy w komentarzach na Instagramie. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

'Rolnik szuka żony' - Waldemar fot. VOD TVP

"Rolnik szuka żony". Waldemar zabrał głos w mediach społecznościowych. Odpowiedział na ironiczny komentarz

Jakiś czas temu Waldemar z programu "Rolnik szuka żony" zabrał głos w sprawie afery z jego udziałem. Udzielił się na jednej z grup fanowskich na Facebooku. Bez wahania odpowiedział na prześmiewczy komentarz. Nie wyczuł jednak ironii. "Wielki szacunek chłopie ci okazuję i dziękuję, bo jeden komentarz twój jest więcej wart niż setki bzdur wypisywanych przez ludzików, którzy nie mają pojęcia, co zaszło, a mają się za wielkich ekspertów" - napisał do jednego z internautów. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.