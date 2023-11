Dziesiąta edycja programu "Rolnik szuka żony" trwa w najlepsze. Jubileuszowy sezon dostarcza widzom ogrom emocji. Tym razem nie obyło się bez afery z udziałem jednego z uczestników. Produkcja zarzuciła Waldemarowi utrzymywanie relacji z kobietami poza formatem. Rolnik miał spotykać się z kimś przed nagraniami. W związku z tym nie był do końca szczery wobec kandydatek, które zaprosił do siebie na gospodarstwo. Po rozmowie z reżyserem show musiał zadzwonić do kobiety i poinformować ją o definitywnym zakończeniu relacji. Co na to widzowie? Nie są dla niego zbyt przychylni.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Kamila ma stalkera

"Rolnik szuka żony". Internauci bezlitośni dla Waldemara. Nie zostawiają na nim suchej nitki. "Kobieto uciekaj"

Internauci nie są przekonani, co do jego intencji. Pod postami opublikowanymi w oficjalnych mediach społecznościowych programu zasypują go uszczypliwościami. Pod zdjęciem z randki, na którą wybrał się z Dorotą, aż zaroiło się od komentarzy. "Kobieto uciekaj, on nie jest ciebie wart" - napisała jedna z internautek. "Fajna babka, szkoda jej dla Waldka" - dodała kolejna. "Dla mnie ten gość jest potężnie nieszczery" - stwierdziła następna. "Nie zasługuje ten facet na żadną z nich. Szkoda mi bardzo ich czasu" - skwitowała kolejna.

Na tym jednak nie koniec. Wielu internautów poszło o krok dalej. Ci przyczepili się do jego pasji, jaką jest filmografia. Wielokrotnie zarzucali mu, że jest fanem niespodziewanych zwrotów akcji i chyba pomylił się wyborze programu, do jakiego wysłał zgłoszenie. "Waldek musi mieć jak w filmie, ciągły zwrot akcji. Zapomniał, że to nie Hollywood", "Waldek myśli, że jest w programie typu Waldi show", "Wydaje mi się, że on z tego całego kina, które tak niby uwielbia, to najbardziej lubuje się w "Trudnych sprawach", "Waldek myśli, że jest bohaterem kina akcji, szykuje dla nas twist fabularny", "50 twarzy Waldka" - pisali w komentarzach pod jednym z postów.

'Rolnik szuka żony'. Waldemar 'Rolnik szuka żony'. Internauci bezlitośni dla Waldemara fot. screen TVP VOD

"Rolnik szuka żony". Waldemar odesłał Annę do domu. Polały się łzy

Po skandalu z Waldemarem w roli głównej mężczyzna musiał stawić czoła kandydatkom, by wyjaśnić im zaistniałą sytuację. Co ciekawe Anna, Ewa i Dorota przyjęły to ze spokojem. - Chcemy wierzyć Waldkowi (...) bo mógł równie dobrze w ogóle nie napomknąć o tym - stwierdziła druga z nich. Po wyjaśnieniu sprawy uczestnik pozostał w programie i kontynuuje znajomości z kandydatkami. W nowym odcinku Waldemar odprawił Annę do domu. Myślicie, że znajdzie miłość w programie? Premierowe odcinki "Rolnik szuka żony" są emitowane w niedziele o godzinie 21:15 na antenie TVP1.