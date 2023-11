"Rolnik szuka żony" cieszy się nieustannym zainteresowaniem widzów. Program emitowany jest na antenie TVP1 od 2014 roku. W piątej edycji randkowego show udział wzięła Jessica Miemiec. Po wystąpieniu w telewizji kobieta zdobyła szeroką popularność. Trzeba przyznać, że tak charyzmatycznej uczestniczki w show jeszcze nie było. Jessica pojawiła się w programie jako jedna z kandydatek Krzysztofa. Mimo że nie zdobyła serca rolnika, to nie daje o sobie zapomnieć. Ma na swoim koncie udział w innych programach rozrywkowych. Niedawno pisaliśmy o tym, jak wspomina występ w kontrowersyjnej "Magii nagości". Teraz przyszła pora na kolejną bombę. Jessica już niebawem wystąpi w popularnym serialu paradokumentalnym.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Kamila ma stalkera

"Rolnik szuka żony". Jessica Miemiec znowu w telewizji? Wystąpi w paradokumencie

Wszystko wskazuje na to, że Jessica Miemiec polubiła pracę przed kamerami. Jeszcze jakiś czas temu portale plotkarskie rozpisywały się na temat tego, jakoby kobieta planowała udział w miłosnym reality show. Wygląda na to, że ostatecznie obrała jednak nieco inny kierunek. Według informacji portalu Shownews.pl Jessica miała zgłosić się na casting do najnowszej edycji serialu "Pamiętniki z wakacji". "Jessica z piątej edycji programu ''Rolnik szuka żony'' od razu wypełniła zgłoszenie. Jak uznała po ostatnim związku, nie ma nic do stracenia" - czytamy na stronie. Myślicie, że sprawdzi się w nowej roli? O tym zapewne przekonamy się już niebawem.

"Rolnik szuka żony". Jessica Miemiec o nieudanym związku. "Nie chcę go więcej widzieć"

W rozmowie z tym samym serwisem Jessica otworzyła się na temat życia uczuciowego. Uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła kilka szczegółów z poprzedniego związku. Jak się okazało, rozstanie nie należało do pokojowych - Dwa lata temu zaręczyłam się z Rysiem, przewodnikiem wycieczkowym, do którego mówiłam Ricardo, ale niestety różnica wieku i odległość zniszczyły ten związek. Na dodatek jego mama kazała mi oddać pierścionek zaręczynowy, więc zdjęłam go z palca, rzuciłam i trzasnęłam drzwiami. Nie chcę go więcej widzieć - wspominała.

'Rolnik szuka żony'. Jessica 'Rolnik szuka żony'. Jessica wystąpi w paradokumencie / fot. screen TVP VOD