'Love Island'. Agata i Hubert pokazali się razem. Stara miłość nie rdzewieje?

Agata i Hubert poznali się dzięki udziałowi w siódmej edycji hitowego show Polsatu "Love Island. Wyspa miłości". Udało im się nawet zdobyć główną nagrodę. Choć widzowie zakładali, że para będzie żyła długo i szczęśliwie, to rzeczywistość okazała się zgoła inna. W czerwcu uczestnicy ogłosili rozstanie, zarzekając się, że pozostają w przyjaznych stosunkach. Jak widać po ich ostatnich relacjach na Instagramie - dotrzymali tego słowa. Razem spędzili wieczór na dobrej zabawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia El Dursi mówi o konkurencji. Co sądzi o "Love Island"?

"Love Island". Agata i Hubert ponownie się spotkali. Imprezowali z ekipą

W sobotę 4 listopada odbyła się gala Hybrid MMA, na której walczył inny uczestnik "Love Island", Jay. Mężczyznę wspierali koledzy i koleżanki z programu. Wcześniej całą ekipą wybrali się do lokalu. Wśród gości znalazła się Agata Paź oraz Hubert Wicher, których dawno nie widziano razem.

Agata całe wydarzenie i spotkanie z byłymi uczestnikami show relacjonowała na swoim profilu w mediach społecznościowych. Dzięki temu można było zobaczyć, kto z wyspiarzy kibicował Jayowi. Mogliśmy też usłyszeć werdykt, według którego walkę jednogłośnie wygrał właśnie on. Fani zwrócili uwagę na InstaStories Paź, na którym w pewnym momencie pojawił się... Hubert.

Taka sytuacja. Hubert zabrał mi telefon i urządza sobie nagrywki - podpisała nagranie z jego udziałem.

Hubert Wicher Hubert pojawił się na stories u Agaty | fot. instagram/agata_paz

"Love Island". Agata pokazała zdjęcie z gali MMA. Fani mówią tylko o Hubercie

Wieczór kibicowania w gronie uczestników "Love Island" Agata podsumowała wspólnym zdjęciem z Jacqueline Sgoniną, Claudią Szponar i Julią Dylewską. Cała czwórka zapozowała z sali, gdzie odbywała się gala. Chociaż w komentarzach nie brakuje komplementów skierowanych do pań, to fani mówili tylko o jednym - o pojawieniu się Huberta. "Fajnie, że spotkaliście się z Hubertem", "Widać, że ciągnie Huberta do Agatki, oj ciągnie", "Widać, że Hubi był w nieodpowiedniej dla niego edycji. Zdecydowanie lepsza atmosfera była w każdej innej edycji", "Pozdrawiam ciebie i Huberta! Wasza wierna kibicka" - pisali internauci. Myślicie, że faktycznie coś może być na rzeczy?