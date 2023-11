Rotacje kadrowe w "Dzień dobry TVN" trwają, od czasu, gdy przed wakacjami dowiedzieliśmy się o zwolnieniu wielu prowadzących program. Decyzją dyrektor programowej stacji w show nie ma już: Anny Kalczyńskiej, Andrzeja Sołtysika, Małgorzaty Rozenek-Majdan, Małgorzaty Ohme i Agnieszki Woźniak-Starak. W sierpniu dowiedzieliśmy się też o wypowiedzeniu umowy przez Filipa Chajzera. "Dziś zostałem wezwany 'na dywanik' w TVN. Powodem jest moja 'działalność uliczna'. Moja sonda z panią opiekującą się mężem chorym na stwardnienie rozsiane, którą mieliście przyjemność oglądać na moich prywatnych social mediach oraz planowana jedna w tygodniu audycja w Radiu ZET zostały uznane za działalność konkurencyjną i złamanie zapisów umowy. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Żeby uniknąć niepotrzebnych nikomu nerwów, rozwiązuję właśnie tę umowę sam i na tym kończę przygodę z moją kochaną stacją" - poinformował prezenter 30 sierpnia w mediach społecznościowych. Teraz przyszedł czas na informację o kolejnym odejściu ze śniadaniowego programu TVN.

Magdalena Taranta odeszła z 'Dzień dobry TVN'.

Magdalena Taranta przestała prowadzić pogodę w "Dzień dobry TVN"

Jak informują Wirtualne Media, z "Dzień dobry TVN" jakiś czas temu rozstała się Magdalena Taranta, która pracowała w programie jako pogodynka. Jeden z fanów zauważył jej nieobecność w programie i zapytał ją ostatnio na Instagramie czy to już koniec przygody z programem TVN, co sama zainteresowana potwierdziła. "Dzień dobry. Tak, już koniec. Zapraszam do Wrocławskiego Teatru Współczesnego!" - napisała w sieci. Według informacji Wirtualnych Mediów to sama Taranta zdecydowała o odejściu z produkcji. Przypomnijmy, że Magdalena Taranta dołączyła do grona prezenterów pogody w śniadaniowym show, w wyniku castingu prowadzonego na antenie. Jej zdjęcia znajdziesz w galerii na górze strony. Obecnie w "Dzień dobry TVN" w roli prezenterów pogody można oglądać: Bartka Jędrzejaka, Żanetę Rosińską, Dorotę Gardias i Tomasza Zubilewicza.

Nowa para prowadzących w "Dzień dobry TVN" już wkrótce. Kto to będzie?

Niedługo "Dzień dobry TVN" może za to zyskać nową parę prowadzących. Jak pisaliśmy niedawno, castingi, które mają wyłonić nowych prowadzących, zmierzają już ku końcowi. Z informacji medialnych wynika, że jeśli chodzi o kobiety, po próbach kamerowych najlepiej miały sprawdzić się Dorota Gardias, Gabi Drzewiecka oraz Dagmara Kaczmarek-Szałkow. Jeśli chodzi o mężczyzn, to na próbie najlepiej wypaść miał Hubert Urbański.