Za nami finał ósmej edycji "Love Island", ale to nie koniec miłosnych rozterek uczestników. Jak się okazuje, jeszcze większe show niż na wyspie dzieje się już po zakończeniu programu. Jaqueline, która tworzyła parę z Bartkiem, po powrocie do kraju wyjawiła, że przyłapała swojego partnera na zdradzie z Karoliną i wróciła do Polski już jako singielka. - Spekulacje w internecie są prawdą. Zastałam Bartka w łóżku z Karoliną - wyznała na Instagramie. Cała trójka wdała się w medialne przepychanki. Sprawę skomentowała nawet sama prowadząca, Karolina Gilon. Pod koniec października Bartek opublikował oświadczenie, w którym odniósł się do rzekomej zdrady i przeprosił byłą partnerkę. Wywody uczestnika Jaqueline skomentowała krótko. "Przeprosiny przyjęte. Wszystkiego dobrego" - podsumowała. Wygląda na to, że relacja Bartka i Karoliny nie jest tylko przelotnym romansem. Jaqueline nie specjalnie się tym przejęła i zostawiła w tyle nieudaną relację z uczestnikiem. Teraz doskonale bawi się w towarzystwie innego mężczyzny, który brał udział w show. Tego duetu nikt nie mógł przewidzieć.

"Love Island". Jaqueline imprezuje z Łukaszem. To coś więcej niż przyjaźń? Pocałunki sugerują, że coś ich łączy

Jaqueline szybko otarła łzy po nieudanej relacji z Bartkiem i zajęła się swoim życiem i wygląda na to, że bawi się doskonale. Właśnie udostępniła na Instagramie nagrania z weekendowego wypadu do klubu. Takiego towarzystwa u jej boku nikt się nie spodziewał. Uczestniczka miłosnego show wyginała się na parkiecie u boku Łukasza Pietrzaka, który na "Love Island" próbował stworzyć relację z Weroniką. Niestety jedyne, co udało mu się osiągnąć to zirytowanie partnerki, o co w przypadku Weroniki nietrudno, bo zasłynęła w programie z posiadania najbardziej wybuchowego charakteru. - Albo trafiam na facetów, którzy mają mnie totalnie gdzieś, albo trafiam na facetów, którzy chcą się mną opiekować i zdają mi pierdyliard pytań. Adam nie dawał mi nic, a ty mi dajesz za dużo. Ja potrzebuje kogoś pomiędzy - podsumowała zachowanie Łukasza w jednym z odcinków show. Uczestnicy ostatnich sezonów "Love Island" spotkali się na pierwszej gali Hybrid MMA, którą zorganizowano 4 listopada w Hali widowiskowo-sportowej OSiR w Mosinie. Po wydarzeniu Jaqueline i Łukasz wybrali się do klubu, czym pochwalili się na Instagramie. Uczestnik show Polsatu był dosłownie przylepiony do Jacqueline i nieustannie obdarowywał ją pocałunkami. W opisie nagrania dodał, że czuć magię w powietrzu. Czyżby kroił się kolejny romans wśród uczestników show? Wszystko na to wskazuje. Czekamy na rozwój tej relacji i życzymy powodzenia. Zdjęcia z wypadu Jaqueline i Łukasza do klubu znajdziecie w galerii na górze strony.

