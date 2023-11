Trwa emisja jubileuszowej, dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Jeden z uczestników ostatnio sporo namieszał. 41-letni Waldemar Gilas miał spotykać się z kimś przed nagraniami i tym samym nie był do końca uczciwy wobec kandydatek, które zaprosił na gospodarstwo. Po rozmowie z reżyserem show, która została wyemitowana w odcinku, musiał zadzwonić do tajemniczej kobiety i zakończyć z nią relację romantyczną. Afera z rolnikiem rozpętała istną burzę w sieci. Waldemar właśnie zabrał głos.

"Rolnik szuka żony". Waldemar zabrał głos po aferze. "Grunt to pozostać sobą i uśmiechać się"

Waldemar z programu "Rolnik szuka żony" musiał wyznać prawdę swoim kandydatkom. O dziwo, Anna, Ewa i Dorota przyjęły to ze spokojem. - Chcemy wierzyć Waldkowi (...) bo mógł równie dobrze w ogóle nie napomknąć o tym - stwierdziła Ewa. Zupełnie inaczej zareagowali internauci, którzy byli oburzeni jego zachowaniem. Kategorycznie skrytykowali postępowanie rolnika i nazwali go nieszczerym. Co teraz dzieje się u rolnika? Jak się okazuje, uczestnik matrymonialnego show TVP1 wybrał pozytywne nastawienie, a do swoich słów dołączył uśmiechnięte zdjęcie zrobione w Cannes. Całe oświadczenie wraz ze zdjęciem rolnika znajdziecie w galerii na górze strony.

Grunt to pozostać sobą i uśmiechać się, bo życie mimo swych nieprzewidywalnych torów jest piękne. Zaznaczam: ten uśmiech z mojej twarzy nie zniknie, bo mam z czego się cieszyć. Jeśli są tacy, którzy myślą, że radość na mojej twarzy zniknie, bo coś sobie tam piszą, to się jeszcze zdziwią, jak radosny i szczęśliwy jestem - oświadczył Waldemar.

