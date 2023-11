19. edycja "Twoja twarz brzmi znajomo" dobiegła końca. Produkcja show Polsatu nie spoczywa na laurach i werbuje już osoby, które wystąpią w kolejnej, jubileuszowej odsłonie muzycznego widowiska. Na wiosnę mają pojawić się w niej gwiazdy z poprzednich odsłon programu. Chodzi o "najlepszych z najlepszych". - Rozmowy o koncepcji jubileuszowej edycji trwały od kilku tygodni. Ostatecznie zdecydowano, że dziesiątkę jej uczestników stworzą osoby, które w poprzednich edycjach zdobyły najlepsze miejsca, od pierwszego do czwartego. To w sumie aż 76 artystów, którzy teoretycznie mogliby wystąpić znów w programie - czytaliśmy kilka dni temu na Wirtualnych Mediach. Plotek dowiedział się, że jedną z gwiazd, która dostała propozycję powrotu jest... Agnieszka Włodarczyk.

Agnieszka Włodarczyk nie wróci do "Twoja twarz brzmi znajomo"? Mówi o zaporowej stawce

Agnieszka Włodarczyk występowała w pierwszej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo", która emitowana była na wiosnę 2014 roku. Ostatecznie program wygrała wtedy Katarzyna Skrzynecka, a gwiazda filmu "Sara" zajęła zaszczytne drugie miejsce. Agnieszka miała okazję wcielać się w programie m.in. w Cher, Korę, Violettę Villas czy Michaela Jacksona. Jej sytuacja prywatna od czasu udziału w show zmieniła się jednak diametralnie. Aktorka została mamą, wycofała się z show-biznesu i właśnie rodzinie poświęciła całą swoją uwagę. Życie zawodowe ograniczyła do działalności w mediach społecznościowych. W rozmowie z Plotkiem potwierdziła jednak nasze informacje, o propozycji powrotu do "Twoja twarz brzmi znajomo". W rozmowie z naszym dziennikarzem, Bartoszem Pańczykiem, zdradziła, co by się musiało stać, by widzowie Polsatu znowu ją tam zobaczyli na ekranie. Przypomnijmy, że udział w produkcji to niemal całkowite wyjęcie z życia na trzy miesiące.

Ja już prowadzę inne życie, bardziej rodzinne, doceniam każdą chwilę z bliskimi, a wiem ile taki program pochłania czasu. Dlatego powiedziałam zaporową stawkę, żeby mnie nie wzięli. Mam teraz inne priorytety, a showbiz wiesz jaki jest. Mnie na szumie nie zależy. To było kuszące, ale lubię swoje życie bez telewizji - wyznała Plotkowi Agnieszka Włodarczyk.

Kto w 20. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo"? Ruszyła giełda nazwisk

Kto jeszcze wróci do nowej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo"? Według informacji Plotka, wielką szansę ma na to Maria Tyszkiewicz. Tymczasem o powrót Katarzyny Skrzyneckiej do show, agituje dawny prowadzący program - Piotr Gąsowski. "Chciałoby się widzieć wszystkich wygranych, gdyż wszyscy byli wspaniali! Jeśli się nie da to…nie wyobrażam sobie 20-tej edycji bez Kasi Skrzyneckiej i to w dwóch rolach jednocześnie… uczestniczki i jurorki! A wiedząc, że to niemożliwe, niech Kasia zdecyduje. Zasłużyła na taki przywilej, ponieważ jej twarz brzmi najbardziej znajomo. I to zasłużenie. Gratulacje dla wszystkich" - napisał na Instagramie Piotr Gąsowski. Zapytaliśmy Katarzynę Skrzynecką, czy chciałaby powrócić do "Twoja twarz brzmi znajomo". Niestety do publikacji artykułu, nie odpowiedziała na naszą prośbę o komentarz.