W dziesiątej odsłonie programu "Rolnik szuka żony" nie zabrakło emocji. Największe kontrowersje wzbudził Waldemar. W trakcie jednego z odcinków wyszło na jaw, że uczestnik nie do końca był szczery ze swoimi kandydatkami. Pojawiły się podejrzenia, że mężczyzna ma partnerkę poza randkowym show. Widzowie byli świadkami jego rozmowy z tajemniczą kobietą. Zachowanie Waldemara było niejasne dla widzów. W końcu bohater programu zerwał ze "swoją znajomą" i wyznał swoim kandydatkom, że zrobił to z własnej woli. Mówił również o uczciwości. Fani jednak nie kupili jego wyjaśnień i nazywali go "nieszczerym". W końcu zabrał głos.

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Kamila ma stalkera? Bała się o swoje życie

"Rolnik szuka żony". Waldemar w końcu wypowiedział się na temat afery

Od czasu afery z tajemniczą partnerką poza programem, Waldemar mierzył się z hejtem w mediach społecznościowych. Widzowie show "Rolnik szuka żony" byli oburzeni jego zachowaniem. Mężczyzna czyta nieprzychylne rzeczy na swój temat na jednej z fanowskich grup na Facebooku. Nie wiedząc, że jest to ironia, postanowił odpowiedzieć na jeden z "broniących" go komentarzy. Był wdzięczny za chociaż jeden "pozytywny" głos. "Jesteś jedynym człowiekiem tutaj, który normalnie bez ulegania większości hejtujących rozczytał wszystko idealnie. Wielki szacunek chłopie ci okazuję i dziękuję, bo jeden komentarz twój jest więcej wart niż setki bzdur wypisywanych przez ludzików, którzy nie mają pojęcia, co zaszło, a mają się za wielkich ekspertów" - napisał nieświadomy Waldemar. Co sądzicie? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

'Rolnik szuka żony'. Waldemar Facebook/ Rolnik szuka żony TVP

"Rolnik szuka żony". Kim jest Waldemar? Psychoterapeutka oceniła uczestnika programu

Na temat zachowania uczestnika dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" wypowiedziała się psychoterapeutka. Katarzyna Miller nie szczędziła słów. Uważa, że zachowanie Waldemara jest charakterystyczne dla osoby narcystycznej. - Ten pan jest dość typowym narcyzem, jest bardzo egocentryczny, chce się pokazać, chce błyszczeć i wybierać, do czego oczywiście ma prawo, bo w życiu się wybiera także ludzi, ale w ogóle nie zadbał o tę swoją znajomą - wyznała w rozmowie z "Faktem". Zarzuciła mu, że nie przeprosił kobiety, z którą zerwał przez telefon. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Afera z Waldemarem rozkręca się. W sieci nowe nagranie. "Jestem w szoku"