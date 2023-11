"Twoja twarz brzmi znajomo" od lat dostarcza rozrywki widzom Polsatu. Znane osobistości wcielają się w światowej sławy wokalistów, czemu towarzyszą charakteryzacje na najwyższym poziomie. Często trudno jest rozpoznać naszych celebrytów - ich nowy wizerunek na potrzeby show zawsze jest perfekcyjny. Co nowego być może zobaczymy w kolejnym sezonie programu?

"Twoja twarz brzmi znajomo" i wielkie zmiany. Prace nad jubileuszową edycją trwają

Edward Miszczak wywołał niemałe zamieszani zmianami w programie, w tym zwolnieniem m.in. Katarzyny Skrzyneckiej. Za nami 19. odsłona show i okazuje się, że to nie koniec zmian. Zgodnie z doniesieniami Wirtualnych Mediów, 20. edycja programu ma być inna niż wszystkie. - Obecnie tworzy się lista potencjalnych uczestników i ruszają z nimi rozmowy. Wszystko zależy od ich chęci i dostępności. Raczej będzie tak, że w 20. edycji wystąpią osoby, który pojawiły się w kilkunastu pierwszych seriach "Twoja twarz brzmi znajomo" niż w ostatnich - dowiadujemy się ze źródła portalu. Według omawianej decyzji zarządu do 20. edycji ma dołączyć dziesiątka uczestników, którzy zdobyli w minionych sezonach najlepsze miejsca.

Dobrze by było wykonać jeszcze raz te występy, które były chętnie komentowane przez widzów w internecie. W nowej edycji programu będą też goście specjalni i inne niespodzianki - czytamy.

Edward Miszczak Edward Miszczak wprowadzi zmiany w 'Twoja twarz brzmi znajomo'?, KAPiF.pl

W ostatniej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" dostało się znanemu wokaliście

Do show dołączyła Pola Gonciarz, która w jednym z odcinków wcieliła się w Michała Szczygła. Zaprezentowała utwór "Adrenalina". Co zaskakujące, Robert Janowski dzieląc się swoją opinią na temat występu, postanowił skomentować samego Michała Szczygła. - Michałowi gratuluję serdecznie - pisze fajne, chwytliwe piosenki dla młodych ludzi. Życzę mu artystycznych spełnień. Może niekoniecznie, jak ten utwór, ale od czegoś trzeba zacząć - wyznał juror. Małgorzata Walewska również dodała coś od siebie. - Najwięcej adrenaliny było widać w Nicku Sincklerze. To jest właśnie to, o czym śpiewa Michał. Znaczy, o czym wypowiada słowa - wyznała. Sytuacja zrobiła się niezręczna, ponieważ autor singla "Adrenalina" siedział wówczas na widowni. - Pozdrawiam jurorów za ocenę mojej twórczości - skomentował krótko Michał Szczygieł. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

