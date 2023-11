Koniec siódmej edycji "Hotelu Paradise" coraz bliżej. Ostatni odcinek widzowie zobaczą 9 listopada. Tym samym atmosfera wśród uczestników się zagęszcza, a pozostałe w programie pary robią wszystko, by zdobyć przychylność i przetrwać do wielkiego finału, w którym zwycięzcy mogą zgarnąć nawet 100 tysięcy złotych. Jedną z par, która cieszy się zaufaniem fanów są Kori i Jacek. Czy ich relacja przetrwała po powrocie do realnego życia? Sami podsycili plotki.

"Hotel Paradise". Kori i Jacek odnaleźli miłość? Widzowie nie mają wątpliwości

Relacja Kori i Jacka rozwijała się stopniowo. Dziewczyna weszła do programu pierwszego dnia i na początku nie mogła stworzyć stabilnej pary z żadnym z uczestników. Na każdym rajskim rozdaniu lądowała w ramionach innego, lecz żaden kandydat nie skradł jej serca. Po jakimś czasie do "Hotelu Paradise" dołączył nowy uczestnik, Jacek, i wówczas u Kori coś się zmieniło. Tych dwoje stworzyło ze sobą parę, jednak po kilku dniach musieli się rozdzielić. Kiedy jednak pojawiła się okazja, wrócili do siebie na kolejnym rajskim rozdaniu. Kori przyznała, że tęskniła za Jackiem. Od tamtej pory widzowie mogą oglądać rodzące się przed kamerami uczucie. Co więcej, uczestnicy przyznali, że zamierzają kontynuować relację po powrocie do domu. Jak wiadomo, od nagrań do reality show minęło już trochę czasu, ale bohaterowie nie mogą zdradzać, jak potoczyły się ich losy do czasu emisji finału. W mediach społecznościowych pojawiły się jednak zdjęcia, które fani odebrali jednoznacznie.

Co uważacie na temat mojej pary z Jackiem? Bardzo fajnie mi się to ogląda, bo widzę, że tworzymy coś fajnego - napisała Kori na Instagramie.

Na pewno chcemy rozwijać tę relację i może będziemy mogli wyjść stąd jako para - podsycił spekulacje Jacek w jednym ze wpisów.

"Hotel Paradise". Fani o relacji Kori i Jacka: Po co czekać?

Choć w ostatnich odcinkach Kori podpadła widzom "Hotelu Paradise", wygląda na to, że po programie jej relacja z Jackiem nabrała rumieńców. Na ich wspólne zdjęcie, na którym widać, jak Jacek dźwiga ją na plecach, posypały się gratulacje. Internauci znaleźli też "dowody" świadczące o tym, że tych dwoje jest razem. "Po co czekać z wiadomością, że jesteście razem, skoro Jacek dodał zdjęcie waszych rąk i widać kolor paznokci Kori", "Najlepsza para" - czytamy w komentarzach. "Miło nam" - odpowiedziała na jeden z nich Kori, sugerując, że jest w związku z Jackiem. A wy co sądzicie? Wspólne zdjęcie Kori i Jacka znajdziecie w naszej galerii.

