Dziesiąta edycja hitowego programu TVP "Rolnik szuka żony" rozkręciła się na dobre i dostarcza widzom sporo emocji. Głównie za sprawą afery z Waldemarem, ale nie tylko. Jak zawsze uczestnicy wyróżnili po trzy osoby i zaprosili je do siebie na gospodarstwa. Dzięki temu kandydaci mają szansę sprawdzić się w pracy na roli oraz poznać bliżej z rolnikami. W ostatnim odcinku z programem pożegnały się aż dwie kandydatki. U Dariusza Maria sama podjęła tę decyzję i oświadczyła mężczyźnie, że wyjeżdża. Natomiast Artur zdecydował się podziękować Blance za udział. Wydawało się, że kobieta nie jest zaskoczona obrotem spraw. Internauci mają na ten temat jednak nieco inne zdanie. Twierdzą, że historia między tą dwójką jeszcze się nie zakończyła. W sieci pojawiły się zaskakujące spekulacje.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Kamila ma stalkera

"Rolnik szuka żony". Artur odesłał Blankę do domu

Artur od samego początku programu budził spore zainteresowanie wśród kobiet. Młody i przystojny rolnik nie otrzymał kilku liścików, a cały wór, w którym znajdowały się również prezenty od potencjalnych kandydatek. Wybór trzech z pewnością nie należał do najłatwiejszych. Finalnie na gospodarstwo zaprosił: Aleksandrę, Blankę i Sarę. Mężczyzna nie ukrywał, że z pierwszą i ostatnią złapał najlepszy kontakt. Mógł z nimi szczerze porozmawiać. Z kolei z Blanką łączyło go podobne poczucie humoru. Wygląda na to, że rolnik stwierdził, iż to może nie wystarczyć. W związku z tym podziękował kandydatce za udział i odesłał ją do domu.

'Rolnik szuka żony' 'Rolnik szuka żony'. Artur odesłał Blankę / fot. VOD TVP

"Rolnik szuka żony". Internauci mają teorię. "Ona jeszcze wróci"

Moment pożegnania został uwieczniony, a następnie opublikowany w mediach społecznościowych programu. Co więcej, do postu został załączony nietypowy podpis. "Księżniczki nie płaczą! Do zobaczenia!" - napisano. To podsyciło nadzieję internautów. W komentarzach niemalże od razu aż zaroiło się od teorii, jakoby Blanka miała jeszcze powrócić do programu. Spora grupa twierdzi, że nic jeszcze nie jest przesądzone, a ta dwójka może być razem. "Coś myślę, że ona jeszcze wróci" - napisała jedna z internautek. "Też mi się tak wydaje, że chyba Artur pożałuje tej decyzji" - dodała kolejna. Inni zwracali uwagę na to, że Artur mógł popełnić błąd. Ich zdaniem Blanka sprawiała dobre wrażenie. Była konkretna i zdecydowana. "Mega szkoda! Super dziewczyna!", "Odesłał dziewczynę, która jest konkretna, a zostawił niezdecydowane" - pisali w komentarzach. Myślicie, że w tej sprawie należy szykować się na niespodziewany zwrot akcji? O tym przekonamy się już niebawem. Premierowy odcinek programu "Rolnik szuka żony" zostanie wyemitowany w niedzielę 5 listopada o godzinie 21:15 na antenie TVP 1.