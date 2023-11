Finał "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zbliża się wielkimi krokami. W tym sezonie poznaliśmy trzy pary: Kingę i Marcina, Marka i Kornelię oraz Krzysztofa i Magdę. Ci ostatni są zdecydowanymi faworytami widzów. W internetowych dyskusjach niemal jednomyślnie wskazują, że to właśnie oni mają największe szanse na pozostanie w małżeństwie. Jednak wypowiedź uczestnika z ostatniego odcinka mogła zapalić w głowach fanów czerwoną lampkę.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Na te pary liczyliśmy. Nie wyszło im

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Szczere wyznanie Krzysztofa. Co się zmieniło w jego małżeństwie?

W dziesiątym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mogliśmy dalej śledzić codzienne życie uczestników. Eksperyment powoli dobiega końca, a oni już niedługo będą musieli podjąć decyzję: wspólna przyszłość czy rozwód. Uważni widzowie mogą mieć już swoje typy co do finału show. Jednak jak to już bywa w tym programie - nic nie może być pewne. Szczególnie podkreśliła to jedna z wypowiedzi Krzysztofa z ostatniego epizodu.

Moje różowe okulary opadły. Rozmawiałem nawet z Magdą o tym. Wystraszyła się, że mi się odwidziało - wyznał.

Chociaż fani tej pary mogli na chwilę zaniemówić z przerażenia w tym momencie, to Krzysztof szybko wytłumaczył, co miał na myśli. Mówił spokojnie o przejściu na następny etap. - Nie da się sobie tak cały czas do dzióbka skakać, bo to tak nawet nienaturalnie wychodzi. To kolejny etap. Zawsze tak jest. Etap zakochania, motylki w brzuchu i tak dalej. Potem spada ta zasłona landrynkowa i potem trzeba myśleć co dalej. To jest potrzebne - mówił.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Ekspertka ocenia relację Krzysztofa i Magdy. "Uczą się"

W przebitkach głos zabrała także jedna z ekspertek programu. Zuzanna Butryn przybliżyła widzom, na jakim etapie związku może być Krzysztof i Magda. - Oni wspólnie zaczynają uczyć się tego, czym jest taka długoterminowa relacja, czym jest małżeństwo, że oni są wspólnie na tym samym etapie. Idziemy, po kolei uczymy się, jak wygląda każdy etap związku. Jest ten etap zauroczenia, zakochania. Później będą ze sobą trochę rywalizować, ale dojdą do tego kompletnego obrazu miłości i partnersko pójdą przez życie. Będą problemy, ale patrząc na to, jak wczesnych etapach wygląda ich komunikacja, to ja daję dużą szansę, że im się uda - wyjaśniła. Kibicujecie tej parze?