"Sanatorium miłości" to jeden z popularniejszych programów Telewizji Polskiej. Biorący w nim udział seniorzy podczas pobytu w lecznicy mogą nie tylko poprawić swoje zdrowie, ale także poznać drugą połówkę. Wielu z nich szybko skradło sobie serca publiczności, która wspomina o nich, nawet długo po zakończeniu emisji sezonów z ich udziałem. O swoich byłych kuracjuszach pamięta też sama produkcja. Ostatni wpis na Instagramie, z okazji dnia Wszystkich Świętych, poświęcono tym bohaterom show, którzy zmarli.

REKLAMA

Zobacz wideo Marta Manowska wspomina Cezarego. Tak zareagowała na wiadomość o jego śmierci

"Sanatorium miłości". Ci uczestnicy odeszli. Poruszający wpis na oficjalnym profilu programu

Kilkoro uczestników "Sanatorium miłości" zmarło w ostatnich latach. To właśnie nim produkcja programu zadedykowała wpis w mediach społecznościowych. Do krótkiego komentarza dodano także czarno-białe zdjęcia każdego z nich. "Pamiętajmy o tych, którzy odeszli. Wspominamy dziś naszych nieodżałowanych uczestników: Ninę Busk, Cezarego Mocka, Władysława Szustorowskiego i Krzysztofa Rottbarda" - czytamy.

Janina "Nina" Busk była uczestniczką pierwszego sezonu "Sanatorium miłości". Widzowie pokochali ją za jej otwartość, ogromne pokłady energii i poczucie humoru. Do tego stopnia, że po zakończeniu programu, nie opuściła telewizji. Dołączyła do obsady "The Voice Senior", gdzie prowadziła zakulisowe rozmowy. Zmarła w lipcu 2022 roku po ciężkiej chorobie. Także Cezary Mocek brał udział w pierwszej edycji show i ostatecznie ją wygrał, ale nie doczekał się finału. Odszedł w lutym 2019, jeszcze przed wyemitowaniem ostatniego odcinka.

Władysław Szustorowski dał się poznać widzom w trzeciej edycji "Sanatorium miłości". Szybko zyskał sobie ich sympatię. Koledzy z programu opisywali go jako ciepłego, przyjaznego i bezkonfliktowego. Zmarł w wieku 72 lat na początku kwietnia 2021 roku. W tym roku pożegnaliśmy też Krzysztofa Rottbarda. Uczestnik pierwszego sezonu walczył z chorobą nowotworową.

Fani "Sanatorium miłości" pogrążeni w smutku. Wspominają zmarłych uczestników

Pod postem błyskawicznie zaczęły pojawiać się komentarze od fanów programu. Dołączyli się oni do zadumy i wspomnień zmarłych uczestników. Nie zabrakło wyciskających łzy słów. "Pamiętam ich dobrze z programu i wspominam, Pan Władysław był moim ulubieńcem", "Życie ludzkie jest piękne, ale bardzo kruche", "Pamiętamy i na zawsze pozostaną w naszych sercach", "Do tej pory nie mogę uwierzyć ze Janinki już nie ma. Wulkan energii. Wielka szkoda" - czytamy.