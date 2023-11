Historia Laury i Karola ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" doskonale pokazuje, że los potrafi być przewrotny. Uczestnicy poznali się właśnie dzięki udziałowi w telewizyjnym eksperymencie, ale eksperci nie połączyli ich w parę. Laura z mizernym skutkiem została połączona z Maćkiem, a Karol stworzył pamiętny związek z Igą, który zapisał się jako jedna z największych pomyłek w historii show. Podczas emisji programu Karol i Laura zauważyli, że się sobie podobają. Dziś są w szczęśliwym związku małżeńskim i pozostają aktywni w mediach społecznościowych. Laura Maciesz zaprezentowała ostatnio efekty metamorfozy uzębienia.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Te pary to największe pomyłki

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Laura ma nowe zęby. Efekt aparatu i implantacji

Laura Maciesz tuż po zakończeniu zdjęć do programu zdecydowała się na aparat na zęby. Uczestniczka w trakcie emisji sezonu z swoim udziałem musiała zmagać się z przykrymi komentarzami na temat swojego uzębienia. Po dwóch latach noszenia aparatu i implantacji może poszczycić się zdrowym uśmiechem i prostymi zębami. "Szczęście złożone jest z wielu małych okruchów. Przyjazne spojrzenie, uśmiech bliskiej osoby, czuły uścisk na pożegnanie - oto szczęście" - zacytowała pod wpisem. Uczestniczka w jednym z komentarzy zdradziła, że to koniec zmian. - Ja się już nawet przywiązałam do mojego metalowego uśmiechu, ale czekam na efekt końcowy, bo to jeszcze nie wszystko - zapowiedziała. Zdjęcia Laury i Karola znajdziecie w galerii na górze strony.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Laura pokazała nowe zęby fot. Instagram @lori.label.love

Karol i Laura ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znali się przed programem?

Karol Maciesz jakiś czas temu wyjawił, że poznał Laurę, gdy do emisji trafił drugi odcinek. Gdy wyszło na jaw, że są parą, wówczas pojawiało się sporo plotek, że znali się przed programem. Taką teorię na temat ich związku przedstawił Jacek Wojciechowski, który próbował stworzyć relację z Natalią Kobielą, co ostatecznie im się nie udało. Przyznał, że według niego Karol i Laura "znali się wcześniej i zgłosili się do eksperymentu, sądząc, że ich dobiorą i będą mieć fajne wesele". Uczestnik jakiś czas temu uciął te spekulacje i pokazał zrzut ekranu, na którym widać ich pierwsze wiadomości.

Karol i Laura instagram.com/karol.maciesz