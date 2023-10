"Rolnik szuka żony" przez wiele lat emisji zyskał ogromną sympatię wśród widzów. Program emitowany jest na antenie TVP 1 i prowadzi go Marta Manowska. Obecnie możemy śledzić poczynania uczestników dziesiątej edycji, ale ci, co kiedyś wzięli udział w randkowym show, cały czas nie dają o sobie zapomnieć i aktywnie działają w sieci. Jedną z takich osób jest Agata. Kobieta nie odnalazła szczęścia w programie. Za to los uśmiechnął się do niej po zakończeniu nagrań. Właśnie przekazała internautom kolejną radosną nowinę. Uczestniczka spodziewa się dziecka.

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Ada i Michał szaleją na weselu

"Rolnik szuka żony". Agata jest w ciąży! Dodała poruszające zdjęcia

Agatę mieliśmy okazję poznać w szóstej edycji programu "Rolnik szuka żony". Wówczas kobieta zabiegała o względy Adriana. Rolnik zdecydował się dać szansę innej kandydatce. Po zakończeniu telewizyjnej przygody Agata odnalazła miłość u boku partnera Łukasza. Jakiś czas temu para powitała na świecie córkę Różę. Jak się okazuje, już niebawem ich rodzina się powiększy. Kobieta za pośrednictwem mediów społecznościowych obwieściła fanom, że jest w ciąży. Na Instagramie pojawił się poruszający post. Zdjęcie przedstawia kilka ujęć z molo w Sopocie. Na jednym z nich widoczny jest zaokrąglony brzuch uczestniczki. "Ostatnia podróż we troje. Sentymentalnie. W oczekiwaniu" - napisała. Przy okazji kobieta zdecydowała się na ujawnienie płci dziecka. Po dodanych hasztagach wynika, że Agata spodziewa się narodzin syna.

"Rolnik szuka żony". Agata przekazała radosną nowinę. Internauci ruszyli z gratulacjami

Zdjęcie nie obeszło się bez echa w sieci. Pod opublikowanym postem w mgnieniu oka zaczęły pojawiać się liczne reakcje. Internauci chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Przy okazji nie szczędzili miłych słów. "Gratulacje" - napisała jedna z internautek. "Bardzo się cieszę" - dodała kolejna. Oprócz tego pod kolażem pojawiło się mnóstwo polubień oraz emotikonek w kształcie serduszek. Więcej zdjęć byłej uczestniczki programu "Rolnik szuka żony" znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

'Rolnik szuka żony'. Agata 'Rolnik szuka żony'. Agata jest w ciąży fot. https://www.instagram.com/its.me.tula/