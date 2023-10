'Milionerzy'. Pytanie o monety zagięło uczestnika. Nawet koło nie pomogło

Teleturniej "Milionerzy" cały czas cieszy się w Polsce niesłabnącą popularnością. Wieczorami widzowie zalegają przed telewizorami, by z wielkim zaciekawieniem śledzić kolejne starania uczestników w niełatwej walce o milion złotych. W 681. odcinku na fotelu naprzeciwko prowadzącego Huberta Urbańskiego zasiadł pan Mariusz. Mężczyzna kontynuował grę. Miał już zgromadzone dwa tysiące złotych oraz wszystkie koła ratunkowe do dyspozycji. Trudności dopadły go przy pytaniu o monety.

"Milionerzy". Która z monet obiegowych wprowadzonych w 2017 roku zareaguje na magnes?

Pan Mariusz całkiem nieźle sobie radził, dopóki nie natknął się na pytanie o monety. To wyprowadziło go w pole. Prowadzący Hubert Urbański odczytał zagadnienie oraz możliwe opcje. Mężczyzna miał do wyboru cztery odpowiedzi: A. 5 groszy, B. 20 groszy, C. 50 groszy, D. 1 złoty. Uczestnikowi od razu zbladł na twarzy - Nie moja kategoria - powiedział przez zaciśnięte zęby. Mimo to zakasał rękawy i postanowił działać. Zaczął od dokładnego przeanalizowania wszystkich podanych opcji.

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie

Niestety, po chwili namysłu nic sensownego nie przyszło mu do głowy. W związku z tym mężczyzna postanowił sięgnąć po koło ratunkowe. Wybrał pół na pół. Po odrzuceniu dwóch błędnych odpowiedzi zostało mu już tylko A. i B. To jednak nie rozwiało jego wątpliwości. Uczestnik dalej się wahał i nie wiedział, na jaką odpowiedź powinien postawić. W przypływie emocji postanowił podjąć ryzyko. Poprosił o zaznaczenie odpowiedzi B. Niestety, nie była ona poprawna. W tym przypadku A. było prawidłową odpowiedzią. Pan Mariusz musiał pożegnać się z programem. Wzbogacił się o jedynie gwarantowany tysiąc złotych.

"Milionerzy". Te pytania sprawiły trudności uczestnikom

W 680. odcinku "Milionerów" wystąpił pan Marek. Uczestnik całkiem nieźle sobie radził, dopóki nie natknął się na pytanie z dziedziny literatury. Mężczyzna głowił się i głowił, aż w końcu zdecydował się zakończyć grę i zachować kwotę, którą zgromadził. Z kolei w 678. odcinku "Milionerów" zagrał pan Jan. Młody mężczyzna z wielkim przekonaniem odpowiadał na pytania. Zagięło go zagadnienie o coś nieistotnego. Po telefonie do przyjaciela udało się opanować sytuację. Uczestnik mógł kontynuować grę. Natomiast w 677. z trudnym pytaniem zmierzyła się pani Magdalena. Z tropu zbiło ją zapytanie o pademelon. W przypływie emocji kobieta postanowiła zaryzykować. Niestety, w tym przypadku nie opłaciło się to. Uczestniczka nie trafiła w poprawną odpowiedź. Jesteście fanami "Milionerów"? Premierowe odcinki programu są emitowane od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 na antenie TVN.