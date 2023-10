Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" jest dziś szczęśliwą żoną Pawła, którego poznała dzięki udziałowi w programie. Para wychowuje razem dwójkę dzieci, Rysia i Blankę. Uczestniczka matrymonialnego formatu TVP1 aktywnie udziela się na Instagramie, gdzie relacjonuje swoje codzienne życie. Tym razem pokazała na Instagramie, jak urządziła sypialnię. Uwagę internautów od razu przykuła nietypowa garderoba.

"Rolnik szuka żony". Małgosia Borysewicz przeprowadziła metamorfozę jednego z pomieszczeń w domu. "Sypialnia z garderobą w trzy dni"

Małgosia Borysewicz z programu "Rolnik szuka żony" zdecydowała się ostatnio na metamorfozę sypialni, którą zrealizowała w ramach współpracy reklamowej. Żona Pawła postawiła na dość nietypowe rozwiązanie dotyczące szafy. Na całej ścianie pokoju rolniczka zamontowała półki i koszyki na ubrania, ale zrezygnowała z drzwi. "Sypialnia z garderobą w trzy dni? Nie zostało nam nic innego tylko wziąć się do działania" - napisała na Instagramie i pokazała sprawny proces montowania regałów. "Od teraz mogę się cieszyć nowym wystrojem" - dodała. Na nagraniu, które możecie znaleźć poniżej, widać finalny efekt. Wszystkie elementy garderoby wyeksponowane są na ścianie koło łóżka. Takie rozwiązanie nie spodobało się jednak fanom rolniczki, którzy skrytykowali pomysł połączenia garderoby z sypialną. Dlaczego? Sprawdźcie poniżej.

"Rolnik szuka żony". Małgosia Borysewicz w ogniu krytyki za projekt garderoby w sypialni. "Łapacz kurzu"