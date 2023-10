Jesteśmy prawie na półmetku dziewiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Pary mają teraz okazję poznać się w realiach zwykłego życia, co z pewnością zweryfikuje ich małżeństwa. Największe szanse na powodzenie eksperymentu mają według widzów dwie pary - Kornelia i Marek, oraz Magda i Krzysztof. Czy te relacje będą trwałe? W historii programu kilka małżeństw udowodniło, że ten eksperyment ma rację bytu, ale też wiele z nich zakończyło się rozwodem. Jedną z takich par był związek Patrycji i Adama. Widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wspominają ich wesele jako najsmutniejszy epizod w całej historii programu.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka Łyczakowska pokazała salon w nowym mieszkaniu. Uwagę zwracają dekoracje

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Widzowie przejęli się sytuacją Adama. Na jego weselu prawie nikt się nie pojawił. "Szkoda mi tego chłopaka"

27-letnia Patrycja i 28-letni Adam zostali połączeni przez ekspertów siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Historia rodzinna uczestnika była bardzo smutna. Kiedy miał zaledwie pięć lat, stracił tatę. Widzowie zwrócili uwagę, że kiedy Patrycja szykowała się do ceremonii w asyście mamy i siostry, on był prawie zupełnie sam. Nie inaczej było na weselu, gdzie pojawiło się zaledwie trzech gości Adama, w tym jego mama i świadek. "Szkoda mi tego chłopaka", "Bardzo przykre. Z rodziną to wiadomo, jak bywa, ale gdzie przyjaciele?!" - pisali widzowie. Sytuacja uczestnika zaniepokoiła nawet babcię panny młodej. Jak się okazało, przyjaciele Adama nie mogli wziąć dnia wolnego w pracy, aby przyjechać na ślub w oddalonym o 250 kilometrów Ogrodzieńcu. Uczestnicy eksperymentu o dacie ceremonii bardzo często dowiadują się w ostatniej chwili, stąd zamieszanie. Pamiętacie tę uroczystość?

'Ślub od pierwszego wejrzenia' - Patrycja i Adam fot. Player.pl

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Patrycja i Adam w końcu się rozstali. "Decyzja o rozstaniu była jednostronna"

W małżeństwie Adama i Patrycji od początku były poważne problemy. Uczestniczka nie chciała się otworzyć na dobranego jej w programie partnera i unikała bliskości. Nie dało się ukryć, że wyraźnie irytuje ją jego obecność. Widzowie od początku wiedzieli, że ich relacja ma małe szanse powodzenia. Jak się okazało, mieli rację. Para rozstała się krótko po zakończeniu programu. "Po prostu nie byliśmy dla siebie odpowiednimi osobami. Ani ja nie byłem dla Patrycji, ani Patrycja dla mnie. Uważam, że znalezienie tej odpowiedniej osoby, jest czymś najtrudniejszym w życiu. To właśnie ten powód" - wyznał uczestnik na Instagramie. W jednym z wywiadów podkreślił, że to z inicjatywy Patrycji ich związek się zakończył. - Decyzja o rozstaniu była jednostronna i właściwie nie było żadnej rozmowy poprzedzającej, że coś takiego może mieć miejsce. (...) Górę wzięło Patrycji nastawienie do życia. To, na jakim jest etapie i czego od życia chce i potrzebuje, co ja totalnie rozumiem. Przyszedł taki dzień, że irytowała ją sama moja obecność. Gdy widziała moje buty, że wróciłem z pracy, to już się złościła - powiedział w rozmowie z dziennikarzami serwisu cozatydzien.tvn.pl. Co ciekawe, Adam niedługo po programie na nowo ułożył sobie życie. "W życiu tak naprawdę to, co najpiękniejsze i najlepsze przychodzi nagle, szybko i niespodziewanie. W najmniej oczekiwanym momencie" - pisał na InstaStories. Więcej przeczytacie tutaj.

Patrycja i Adam 'Ślub od pierwszego wejrzenia 7' Player.pl