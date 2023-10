W dziesiątym sezonie "Rolnik szuka żony" największe emocje budzi Waldemar, który okazał się być nie do końca szczery odnośnie swojego statusu związku. Podczas rozmowy z reżyserem - która została wyemitowana w show - wyszło na jaw, że 41-latek może być już w relacji z osobą spoza "Rolnika". W kolejnym odcinku widzowie byli świadkami jego rozmowy telefonicznej z tajemniczą kobietą, podczas której - na prośbę producentów - oświadczył jej, że nic między nimi nie ma. Rozmówczyni Waldemara wprost przyznała, że "jest w szoku". W kolejnej scenie uczestnik przedstawił sytuację swoim kandydatkom tak, jak gdyby telefoniczne zerwanie to była jego dobra wola, bo chce być wobec nich uczciwy. Zachowanie Waldemara oceniła psychoterapeutka Katarzyna Miller, która - mówiąc delikatnie - nie pozostawiła na nim suchej nitki.

"Rolnik szuka żony". Katarzyna Miller widzi w Waldemarze narcyza

Katarzyna Miller rozpoznaje w Waldemarze osobowość narcystyczną. - Ten pan jest dość typowym narcyzem, jest bardzo egocentryczny, chce się pokazać, chce błyszczeć i wybierać, do czego oczywiście ma prawo, bo w życiu się wybiera także ludzi, ale w ogóle nie zadbał o tę swoją znajomą - powiedziała dla "Faktu". Terapeutka zauważa, że mężczyzna nie okazał skruchy wobec znajomej, z którą zerwał przez telefon. - Nawet jej nie przeprosił, nie zdał sobie sprawy, że zrobił jej przykrość (...). Bardzo brzydko się wypowiadał, był wobec niej suchy, zimny, niemiły, odrzucający, ten facet jest bez klasy! - czytamy.

'Rolnik szuka żony. Waldemar podjął decyzję

"Rolnik szuka żony". Katarzyna Miller przestrzega kandydatki Waldemara

Zdaniem Miller kandydatki Waldemara mają małe szanse na stworzenie z nim zdrowej relacji. - Nawet jeśli się z którąś z nich zwiąże, to bym sobie po nim za dużo nie obiecywała, chociaż takich ludzi jest bardzo dużo i kobiety niestety nie chcą tego zobaczyć - mówi. Szansę widzi tylko w kobiecie, która miałaby bardzo silną osobowość. - Żeby sobie poradzić z tego typu facetem, trzeba być bardzo pewną siebie kobietą, żeby od samego początku nie pozwolić mu na pewne rzeczy. One "ubierają go na różowo", tak jak wiele kobiet robi to na początku znajomości, bo bardzo kogoś chcą mieć. Potem mają kłopot - mówiła Katarzyna Miller.

'Rolnik szuka żony'. Waldemar podjął decyzję