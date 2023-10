Choć może nie będziecie kojarzyć Pawła Jackowskiego z imienia i nazwiska, to z pewnością rozpoznacie jego twarz. Mężczyzna jest stałym bywalcem w telewizyjnych turniejach. Pojawia się tam na tyle często, że widzowie nazywają go "królem teleturniejów". W rozmowie z Plejadą opowiedział o planach na przyszłość i kulisach przygotowań do poszczególnych programów. To, z czego korzysta, może niektórych zdziwić.

Paweł Jackowski zdradził, jak przygotowuje się do teleturniejów. Wyznał, który program jest najbardziej wymagający

Jackowski pierwszy raz wziął udział w teleturnieju w 2017 roku. Zmierzył się wtedy z wymagającymi pytaniami w programie "Jeden z dziesięciu". Mężczyzna przyznał, że w zasadzie nie przygotowywał się specjalnie do udziału i bazował raczej na wiedzy ogólnej. - Oglądałem stare odcinki teleturniejów, przede wszystkim właśnie "Jeden z dziesięciu", bo pytania się powtarzają i jeżeli się wie, jakie padły wcześniej, to na dużą część z nich jest się w stanie odpowiedzieć. To jest taka podstawowa metoda przygotowania - powiedział w rozmowie z Plejadą. W tym samym wywiadzie Jackowski przyznał, że najtrudniejszy program, w którym brał udział, to "Va Banque". -To dlatego, że wymaga podzielności uwagi. Trzeba czytać pytania, w odpowiednim momencie szybko wciskać przycisk, odpowiadać pytaniem. Do tego trzeba zachować przytomność umysłu - skwitował. Mężczyzna regularnie korzysta z aplikacji mobilnej, w której odpowiada na liczne pytania, dzięki czemu zdobywa wiedzę w naprawdę szerokim zakresie.

Paweł Jackowski

Paweł Jackowski, "król teleturniejów" zdobył już całkiem sporą sumę pieniędzy. Jakie ma plany na przyszłość?

Mężczyzna przyznał, że łącznie udało mu się wygrać już ponad 150 tys. złotych. Już teraz planuje udział w kolejnych telewizyjnych produkcjach. - W styczniu kończy mi się karencja i chcę znów spróbować swoich sił w "Va Banque". Nie myślę na razie o "Milionerach". To był jeden z pierwszych teleturniejów, do którego się zgłosiłem, ale potem odpuściłem. To, co mnie trochę przeraża w "Milionerach" to to, że można tam zagrać raz w życiu i człowiek nigdy nie wie, kiedy jest ten najwłaściwszy moment - skwitował. Mimo braku przekonania co do "Milionerów", Jackowski nie wyklucza, że być może i tam wyśle kiedyś zgłoszenie.