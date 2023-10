Serial "M jak miłość" pojawia się na antenie TVP 2 przez ponad dwie dekady. W ciągu wielu lat emisji produkcja zgromadziła wokół siebie rzeszę fanów, którzy z zaciekawieniem śledzą dalsze losy rodziny Mostowiaków. Jednym z głównych wątków jest małżeństwo Zduńskich. Kinga (Katarzyna Cichopek) i Piotrek (Marcin Mroczek) mają czwórkę dzieci i wiodą spokojne życie na Deszczowej. Ostatnio sielanka została przerwana przez chorobę mężczyzny. W nowych odcinkach widzimy, że powoli wraca do zdrowia. Niedawno Pioterek wyjechał na kurację do sanatorium. W najnowszym odcinku stęskniony wróci do rodziny. Kinga czule go przywita. Co na to widzowie? Wypytują o Macieja Kurzajewskiego. W komentarzach aż zawrzało.

"M jak miłość". Kinga czule pocałuje Piotrka. Internauci nawiązali do Kurzajewskiego

W mediach społecznościowych serialu pojawiła się zapowiedź najnowszego odcinka. Wynika z niej, że po długim pobycie w sanatorium Piotrek w końcu powróci do rodziny i normalnego życia. Wiele wskazuje na to, że odcinek będzie pełen emocji, a przede wszystkim wzruszeń. Bliscy zorganizują dla niego niespodziankę. Na opublikowanym zdjęciu możemy zobaczyć Kingę i Piotrka w namiętnym pocałunku. Widzowie nie mogli przejść wobec tego obojętnie. Niemal od razu chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Niektórzy rozpisywali się na temat wątku. Inni przybrali nieco inną strategię. Zaczęli wypytywać się o Macieja Kurzajewskiego - partnera Katarzyny Cichopek. "Kurzajewski to ogląda, strzeżcie się" - rzuciła jedna z internautek. "Super", "Wspaniałe powitanie" - pisali kolejni.

"M jak miłość". Co jeszcze wydarzy się w odcinku?

W 1753. odcinku widzowie muszą przygotować się na sporo wydarzeń. Po długim pobycie we Włoszech Julia (Marta Chodorowska) zdecyduje się przyjechać do Polski, jednak nie zostanie miło przywitana. Najpierw spotka się z przyjaciółką. Wyzna Sylwii (Hanna Turnau), że przez długi czas manipulowała ją. Oprócz tego przyzna, że specjalnie wciągnęła ją do intrygi, by zemścić się na Andrzeju (Krystian Wieczorek). Prawniczka będzie zdruzgotana i przytłoczona natłokiem informacji. W trudnych chwilach wesprze ją Adam. Na tym jednak kłopoty Julii się nie skończą. Przełożony zmusi ją, by odeszła z pracy za porozumieniem stron. Dodatkowo będzie musiała wybrać się na policję, by złożyć wyjaśnienia w sprawie upozorowanego zaginięcia. 1753. odcinek serialu zostanie wyemitowany w poniedziałek 30 października. Zamierzacie oglądać?