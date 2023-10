W 2022 roku zmarł Krzysztof Pachucki z ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Mężczyzna zaledwie pół roku po ślubie z poznaną w programie Bogusią, odebrał sobie życie. Jeszcze w trakcie trwania show wspominał, że czasami miewa dołki psychiczne, ale nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, jak poważny był jego stan. Tragiczna śmierć Krzysztofa była ogromnym ciosem dla Bogusi. Wdowa po Krzysztofie nadal całkowicie nie doszła do siebie, ale stara się powoli wrócić do codziennych aktywności. Wiadomo, jak dziś wygląda ostatnie miejsce spoczynku Krzysztofa.

"Rolnik szuka żony". Tak dziś wygląda grób Krzysztofa Pachuckiego. Uczestnik show TVP1 zmarł ponad rok temu

Krzysztof Pachucki zmarł 2 czerwca 2022 roku. Miał 56 lat. Jeszcze zanim poznał Bogusię, chorował na depresję. Przed śmiercią wbrew zaleceniom lekarza miał zrezygnować z przyjmowania leków. To właśnie Bogusia była pierwszą osobą, która znalazła go po tym jak targnął się na własne życie. Zanim do tego doszło, rolnik zaginął. "Poszukiwały go trzy radiowozy i straż pożarna. Funkcjonariusze przeczesywali całą okolicę. Ostatecznie to Bogusia znalazła ciało Krzysztofa, który powiesił się w oborze. Jeden z sąsiadów odciął sznur, na którym wisiał Krzysztof" - informowali sąsiedzi w rozmowie z "Super Expressem". Pogrzeb uczestnika matrymonialnego show TVP1 odbył się w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Świętajnie na Mazurach. Po ceremonii miejsce pochówku tonęło w zniczach i kwiatach. Jak dziś wygląda? Grób Krzysztofa odwiedzili reporterzy portalu "Rolnik Info". Nie ma tam nadal nagrobka, ale miejsce jest zadbane. Nad grobem rolnika widać drewniany krzyż z tabliczką. Palą się też znicze i postawiono tam świeże kwiaty. Miejsce jest skromne, ale widać, że bliscy dbają o zachowanie tam porządku.

"Rolnik szuka żony". Bogusia powoli wraca do normalnego życia. Wdowa po Krzysztofie nadal cierpi

Bogusia po tragicznej śmierci Krzysztofa początkowo mieszkała w domu swojego męża, ale ostatecznie wyjechała do Warszawy, aby być bliżej córki. Niedawno obie panie wybrały się na wesele Asi i Kamila z programu "Rolnik szuka żony". Państwo młodzi zadbali, aby zapewnić spokój Bogusi i nie pokazywali jej na zdjęciach z uroczystości. O próbie powrotu do normalnego życia opowiedziała przyjaciółka Bogusi. - Minął rok żałoby i ta kobieta może, a nawet powinna wychodzić do ludzi. Jest bardzo delikatna, uczuciowa i nie lubi nadmiernego zainteresowania swoją osobą. Asia i Kamil oraz ich goście wspaniale zadbali o prywatność Bogusi i nie pokazywali jej na filmach i zdjęciach wrzucanych do sieci - podkreśliła znajoma uczestniczki w rozmowie z portalem Shownews.pl.

