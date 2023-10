Klaudia Waśko z dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" wybrała się ostatnio na wesele. Rolniczka mieszkająca w niewielkiej wsi Krugły Lasek podzieliła się z fanami zdjęciem z imprezy i pokazała, na jaką kreację zdecydowała się tego dnia. Cała w jasnym różu wyglądała bardzo dziewczęco. Fani od razu zwrócili uwagę na to, że u jej boku nie pojawił się ukochany. Kłopoty w raju?

REKLAMA

Zobacz wideo Marta Manowska chciałaby programu "Rolnik szuka żony. Powroty". Nie jest to jednak możliwe. Dlaczego?

"Rolnik szuka żony". Klaudia zachwyciła w różowej sukience. "Efektownie i kobieco"

Klaudia na wesele zdecydowała się na prostą sukienkę w odcieniu pudrowego różu, która idealnie komponowała się z jej blond włosami. Całość dopełniła subtelnym makijażem. Jak sama przyznała, woli siebie w delikatnej wersji. "Nie lubię mocnych makijaży, dlatego ten wpasował mi się idealnie. Delikatny, naturalny - w takim czuję się najlepiej" - napisała pod jednym ze wpisów na Instagramie. Rolniczka jakiś czas temu zaczęła treningi i jak podkreślają jej fani, już widać pierwsze efekty i pod fotografią od razu posypały się komplementy. "O jak delikatnie, efektownie i kobieco!", "Ślicznie! Efekty treningów już widoczne", "Piękna i uśmiechnięta jak zawsze" - czytamy. Zdjęcie Klaudii z wesele znajdziecie na dole strony.

Klaudia, 'Rolnik szuka żony' PIOTR MATEY/piotr@matey.pl /facebook.com/rolnikszukazony

"Rolnik szuka żony". Klaudia z dziewiątej edycji show TVP1 bawi się na weselu. Fani: a gdzie Valentyn?