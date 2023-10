"Hotel Paradise" nieprzerwanie cieszy się dużą popularnością wśród widzów. W siódmej odsłonie randkowego show jedną z mocniejszych par był duet Marvina i Karoliny "Mallu". Wszyscy byli przekonani, że związek będzie kontynuowany po opuszczeniu produkcji. - Przyjechałam tu jako singielka, a wracam w związku - mówiła wówczas uczestniczka. Teraz jednak na jaw wyszły niespodziewane fakty. Wszystko wskazuje na to, że para zdążyła się już rozstać. Według fanów "Hotelu Paradise", Marvin ma już nową sympatię. Czy jego serce skradła inna bohaterka programu?

"Hotel Paradise". Marvin jest w związku z Oliwią? A co z Karoliną "Mallu"?

Jeszcze niedawno Karolina "Mallu" z "Hoteu Paradise" pozowała na Instagramie w sukni ślubnej. Wówczas fani dopytywali, czy przygotowuje się na ślub z Marvinem. Zaledwie kilka dni później na internetowych forach pojawiły się plotki o rozstaniu pary. To jednak nie wszystko. Widzowie programu dopatrzyli się pewnych szczegółów. Ich zdaniem uczestnik "Hotelu Paradise" jest obecnie w związku z inną bohaterką, Oliwią. Dowodami na to mają być zaczepki na Instagramie i wymowne komentarze. Marvin miał dwuznacznie odpowiadać na relacje kobiety w mediach społecznościowych. Fani nabrali podejrzeń. "Czyli pewniak, że nie jest z Mallu. Cieszmy się!", "Chyba faktycznie Marvin jest z Oliwką teraz", "No i dobrze, z Karoliną byłby mega nieszczęśliwy" - pisali internauci. Myślicie, że coś w tym jest? Komu kibicujecie? Więcej zdjęć uczestników "Hotelu Paradise" znajdziecie w galerii na górze strony.

"Hotel Paradise". Jeszcze niedawno Marvin wyznał, co czuje do Karoliny. Już nieaktualne?

Fani "Hotelu Paradise" są wyjątkowo zaskoczeni rzekomym związkiem Marvina z uwagi na jego ostatnie wyznanie. Jakiś czas temu uczestnik randkowego show zorganizował Q&A na profilu na Instagramie. Został wówczas zapytany o uczucia wobec Karoliny. "Dosyć ciężko jeszcze to definiować. Na tym etapie silne przyciąganie, zainteresowanie i na pewno zauroczenie" - napisał wówczas. To jednak nie wszystko. Marvin nie szczędził również słów w trakcie emisji programu. Okazywał Karolinie uczucia, gdy czuła się niekomfortowo w programie. W jednym z odcinków zazdrość wzięła górę. - Dla mnie liczysz się tylko ty. Nie jakaś banda nowych uczestniczek - uspokajał bohaterkę. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Love Island". Karolina tłumaczyła się na live. Wtem ktoś do niej dołączył. "Najgorsze, co można zrobić"