"Top Model". Dostał złoty bilet. Teraz otrzymuje nieprzyzwoite zdjęcia od fanek

"Top Model" to polski program telewizyjny typu reality show, emitowany na antenie TVN od 8 września 2010 roku. Jest oparty na amerykańskim formacie "America’s Next Top Model". Zadaniem programu jest wyłowienie osoby, która ma największe szanse, by podbić wybiegi i okładki magazynów.

Tadeusz dostał "złoty bilet". Teraz dostaje "nudeski" od fanek

Tadeusz Mikołajczak jest jednym z najbardziej znanych uczestników emitowanej obecnie 12. edycji show. Wszystko za sprawą "złotego biletu", który udało mu się dostać i zauroczonej nim po uszy Joannie Krupie. W ubiegłą sobotę szerokim echem w mediach odbił się odcinek z sesją rodzinną. Do Tadeusza miał jednak nikt nie przyjechać. Ten jednak zarzucił produkcji manipulację, co tylko podburzyło sieć i media.

Abstrahując jednak od programu, Tadeusz niedawno (podobnie jak inni uczestnicy) miał szansę zadebiutować na ściance podczas eventu "Kobieta Roku Glamour". Udzielił nawet kilku wywiadów. W jednym z nich został zapytany, czy jego dziewczyna, Zosia, jest o niego zazdrosna. Przyznał, że nie ma powodów, mimo że fanki nie przebierają w środkach, by się z nim skontaktować. Wysyłają mu nawet roznegliżowane zdjęcia. A zdjęcia Tadeusza znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Zosia jest na tyle dojrzała i wie, jak to działa. Nie czuję od niej żadnej zazdrości ani złego spojrzenia. (...) Darzymy się ogromnym zaufaniem, więc nie ma nawet mowy o takim czymś, żeby zazdrościć czegoś. (...) Sporo jest tych wiadomości, ja tam co mogę, to przeglądam, ale staram się nie wchodzić w konwersację. Jeżeli są jakieś miłe słowa, to ja faktycznie to czytam. (...) Jak widzę perfidne wiadomości zaczepne czy zdjęcia, to wtedy to usuwam. Dostaję tak zwane nudeski, zdarza się - powiedział Pudelkowi Tadeusz.

Karierę w Polsce po "Top Model" faktycznie można zrobić, o czym przekonali się uczestnicy show. Nie zawsze trzeba nawet zwyciężyć. Najbardziej znani "wygrani" to z pewnością Katarzyna Szklarczyk,Dominika Wysocka, Osi Ugonogh czy Paulina Papierska, która usunęła się w cień. W modelingu (i nie tylko) pracują jednak również Karolina Pisarek, Jakob Kosel, Marcela Leszczak, Anna Markowska czy Aleksandra Żuraw.

Dostał 'złoty bilet' w 'Top model'. Teraz dostaje 'nudeski' od fanek Tadeusz z 'Top Model' dostaje 'nudeski' od fanek fot. https://www.instagram.com/t_mikolajczak_/