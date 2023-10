Aneta i Robert Żuchowscy dali się poznać w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Para od razu przypadła sobie do gustu. W lutym 2022 roku zakochani powitali na świecie syna. Jakiś czas temu wyznali, że ich marzeniem jest założenie dużej rodziny. Żuchowscy non stop musieli zmagać się z pytaniami o to, czy planują kolejne dziecko. Okazało się, że Aneta i Robert niedawno doczekali się córki. Z jej narodzinami wiąże się jednak chwytająca za serce historia.

Aneta i Robert w końcu postanowili przyznać, co działo się w ich życiu. Okazało się, że uczestniczka show rzeczywiście była w drugiej ciąży. Niestety, do porodu doszło znacznie wcześniej. "Zanim zaczął zaokrąglać się brzuszek, zanim zaczęliśmy jakiekolwiek przygotowania, zanim poinformowaliśmy o naszym kolejnym szczęściu cały świat. Zanim zrobiliśmy cokolwiek" - napisała Żuchowska w poście na Instagramie. Kobieta podzieliła się swoimi trudnymi doświadczeniami. Okazało się, że Żuchowska wylądowała w szpitalu, gdy była w 20. tygodniu ciąży. To właśnie wtedy zaczęły się problemy. Wtedy usłyszała o infekcji. Antybiotyki niestety nie działały. W końcu doszło do przedwczesnego porodu. Zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.

Tak wytrwałam do 24. tygodnia. 11 czerwca 2023 roku, po około dobie skurczów, stety, niestety, urodziłam. Urodziłam 700 gramów cudu. Cudu, który jeszcze kilka tygodni temu, jak poinformowano, miał być poronieniem. Zostaliśmy rodzicami ekstremalnie skrajnego wcześniaka. Malutkiej, przepięknej, walecznej Hani Żuchowskiej - napisała dumna mama.

Aneta i Robert z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" podzielili się wzruszającą historią. Uczestniczka programu wyznała, że pomimo druzgocących informacji, była pewna, że w końcu wszystko będzie dobrze. Dodała, że nie jest kolorowo, ponieważ mała Hania nadal jest w szpitalu. Obecnie jednak ma się już dobrze. "Po ponad czterech miesiącach jest już "wielkim", czterokilogramowym, pięknym bobasem, o jeszcze piękniejszych, wielkich oczach" - napisała Żuchowska.