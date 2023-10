Niedawno rozpoczęła się nowa edycja programu "Nasz nowy dom". Po raz kolejny ekipa show pomaga polskim rodzinom w potrzebie. 21. odsłona pojawia się co tydzień na antenie Polsatu o godzinie 20:05. Rozpoczęła się zaledwie dwa miesiące temu, 7 września 2023 roku. Jak się okazało, jest już dostępny raport Audience Measurement. Jak podaje portal Wirtualne Media, dotychczas format oglądało średnio 867 tysięcy osób. Co to oznacza?

Ilu widzów ogląda najnowszą odsłonę show "Nasz nowy dom"? Fani uwielbiają program z Elżbietą Romanowską

Jakiś czas temu było głośno o zwolnieniu Katarzyny Dowbor. Prezenterka od wielu lat prowadziła program "Nasz nowy dom". Nagła decyzja nowego dyrektora Polsatu, Edwarda Miszczaka, zszokowała fanów. Widzowie formatu byli wściekli, gdy usłyszeli, że Dowbor już nigdy nie pojawi się w reality show. Szybko jednak zostało znalezione zastępstwo. Na miejsce prezenterki wskoczyła Elżbieta Romanowska.

Nowa prowadząca miała już okazję wykazać się w kilku odcinkach. Jak sobie radzi? Nic nie potwierdzi tego tak, jak dane z raportu. Według Audience Measurement program pod przewodnictwem Katarzyny Dowbor cieszył się większą popularnością. Jesienią 2022 roku program "Nasz nowy dom" gromadził średnio 1,12 miliona osób przed telewizorami, a obecną edycję ogląda średnio 867 tys. osób. Spadek oglądalności wynosi więc ponad 250 tys. widzów.

Co o Elżbiecie Romanowskiej mówi ekipa programu "Nasz nowy dom"?

Fani wielokrotnie zastanawiali się, jak w roli prowadzącej poradzi sobie Elżbieta Romanowska. Jeszcze przed pierwszym odcinkiem nowej edycji na temat prezenterki wypowiedziała się ekipa remontowa. Współpracownicy kobiety mają o niej bardzo dobre zdanie. - Ela jest fantastyczna. W sumie to żałuję, że dopiero dwa remonty za nami, bo najchętniej bym już wyremontowała cztery domy, bo naprawdę z Elą pracuje mi się bardzo dobrze, złapałyśmy to flow. Niech ta energia jej nie opuszcza, bo ma jej w sobie bardzo dużo, i to się czuje, i jest bardzo pozytywna atmosfera - mówiła Marta Kupczyk w rozmowie z "Faktem". Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.