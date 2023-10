Wyniki tegorocznych wyborów wzbudziły spore emocje. Wszystko za sprawą tego, że w teorii najwięcej mandatów poselskich zdobył PiS, jednak Platformowa Obywatelska, Trzecia Droga oraz Lewica zapowiedziały, że utworzą koalicję. Oznacza to, że opozycja może mieć większość podczas głosowań, a co za tym idzie wprowadzić spore zmiany. Niewykluczone, że zmierzy się z nimi właśnie TVP, które do tej pory bardzo utożsamiało wszelkie treści z poglądami partii rządzącej. Co się stanie z szefową "Wiadomości" - Danutą Holecką? Już podjęła decyzję.

Danuta Holecka kurczowo trzyma się TVP. Ma zamiar zadbać o pracowników

W kuluarach ostatnio dużo się mówiło o tym, że Danuta Holecka może opuścić załogę TVP. Ze stacją jest związana od 1993 i nie stroniła od mocnych wypowiedzi na temat opozycji. Otwarcie popierała światopogląd PiS-u i nie ukrywała, że jest religijną osobą. Nie oznacza to jednak, że opuści swoje miejsce pracy. Jak donosi Wirtualna Polska, szefowa "Wiadomości" ma stanąć murem za pozostałymi pracownikami i powalczyć o... podwyżkę. W tym celu podobno ma się udać na negocjacje do prezesa TVP Mateusza Matyszkowicza. Dzięki temu może im zapewnić stabilizację po ewentualnych zwolnieniach.

Nie odejdzie z własnej woli i stoi za nimi (dop. red. swoimi pracownikami) murem. Nie porzuci swoich pracowników. Atmosfera jest grobowa. Niektórzy już złożyli wypowiedzenia. A niektórzy walczą o przedłużenie okresu wypowiedzeń i zakazu konkurencji - przekazuje znajomy Danuty Holeckiej.

Pracownicy TVP mają sprytny plan. Sami odejdą ze stacji

Mimo że sama Danuta Holecka nie ma zamiaru opuszczać stacji, to inne plany ma mieć część osób pracujących w TVP. "Jeśli mają za co żyć, to ewakuacja może być dla nich wizerunkowo lepsza i bardziej honorowa niż zwolnienie. Czekanie do stycznia nie dla wszystkich będzie korzystne. Będą wtedy wymieniani w artykułach prasowych w jednym szeregu z najbardziej krytykowanymi twarzami TVP: Danutą Holecką, Michałem Adamczykiem, Magdaleną Ogórek, Miłoszem Kłeczkiem czy Michałem Rachoniem. Trudniej będzie im znaleźć pracę w innych mediach niż TV Republika - przekazuje informator Wirtualnych Mediów. Co więcej, odejście z TVP może być dla nich dobrym krokiem wizerunkowym. "Zapewne kalkulują, że szybsze odejście to większa szansa na przejście na przykład do Polsatu czy innego medium, które zaakceptuje transfer po latach w TVP. Potem może zabraknąć miejsc w takich redakcjach, albo będą postrzegani jako najbardziej PiS-owscy." Zdjęcia Danuty Holeckiej znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

