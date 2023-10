"Hotel Paradise" przez wszystkie edycje zyskał wielu fanów. Niedawno ruszyła siódma edycja randkowego show. Tym razem uczestnicy szukają drugiej połówki w niebywałej willi w Kolumbii. Jak zawsze, już na samym początku między bohaterami rozpoczęła się duża rywalizacja. Nie da się ukryć, że jedną z pierwszych par zostali Marvin i Karolina "Mallu". Ta dwójka niezaprzeczalnie ma się ku sobie. Czy wyjdzie z tego coś więcej? Fani nie mają wątpliwości. Niedawno uczestniczka zaskoczyła widzów nietypowym filmem.

REKLAMA

Zobacz wideo "Hotel Paradise". Wiktoria oskarżyła koleżankę z programu. Chce iść do sądu

"Hotel Paradise". Karolina zaprezentowała się w sukni ślubnej. Fani nie kryli zaskoczenia

Karolina i Marvin nie ukrywają, że show "Hotel Paradise" dał im szansę na stworzenie prawdziwej relacji. Jakiś czas temu uczestnik wyznał na profilu na Instagramie, co czuje do swojej programowej partnerki. "Dosyć ciężko jeszcze to definiować. Na tym etapie silne przyciąganie, zainteresowanie i na pewno zauroczenie" - napisał. To wystarczyło ciekawym fanom formatu. Karolina również aktywnie działa w mediach społecznościowych. Ostatnio pochwaliła się nietypowymi ujęciami. Na opublikowanym filmiku pozowała w sukni ślubnej. "Każda kobieta chyba marzy o tym, aby stanąć przy boku swojej miłości w białej sukni. Patrzeć jak bliscy się cieszą i wspierają cię w tym wyjątkowym dniu. Czuć jak wszystko, co się budowało, jest umacniane w ten wyjątkowy dzień (...) - napisała. Ten post zdezorientował fanów. Zaczęli wypytywać, czy kobieta nie planuje pewnej uroczystości. "Czyżby ślub z Marvinem?" - pytali. Było to dla nich nieprawdopodobne, zważając na to, że para zna się jedynie od kilku miesięcy. Uczestniczka nie odpowiedziała na komentarze. Więcej zdjęć Karoliny w sukni ślubnej znajdziecie w galerii na górze strony.

"Hotel Paradise". Internauci skomentowali zdjęcie Karoliny. Rozpoczęła się zawzięta dyskusja

To jednak nie wszystko. Fani Karoliny z "Hotelu Paradise" nie do końca zgadzali się ze słowami uczestniczki. Bohaterka randkowego show stwierdziła, że "chyba każda kobieta marzy o białej sukni". Internauci dorzucili swoje trzy grosze w komentarzach. Rozpoczęła się dyskusja. "Myślę, że obecnie już kobiety tak o tym nie marzą. Widzą, że to wydawanie kasy na jeden dzień. (...) O rozwodach nie wspominam", "Nie każda. Wiele marzy o samodzielności i prawdziwe partnerskiej relacji", "Nie każda, ja nigdy o tym nie marzyłam" - pisały. Jak wam się podoba Karolina w takiej odsłonie? ZOBACZ TEŻ: "Hotel Paradise". Łucja wróci do programu? Uczestnicy zdębieją

Karolina 'Mallu', 'Hotel Paradise' fot. https://www.instagram.com/karolina.hotelparadise7/screenshot