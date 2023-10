Ewel0na zyskała popularność dzięki udziałowi w kontrowersyjnym "Warsaw Shore". Pojawiła się w pierwszej edycji programu, którą stacja MTV Polska wyemitowała w 2013 roku. Od tego czasu poddała się licznym zabiegom medycyny estetycznej i sporo schudła. Ewel0na tak bardzo się zmieniła, że już zupełnie nie przypomina dawnej wersji siebie. Na co dzień mocno się maluje. Jak wygląda w naturalnej odsłonie? To pytanie często nurtuje fanów. Już nie musicie się zastanawiać.

"Warsaw Shore". Ewel0na zabiegami medycyny estetycznej leczyła kompleksy. Jak wygląda bez makijażu?

Kiedy Ewel0na pojawiła się w programie "Warsaw Shore" miała długie czarne włosy, a jej ciało nietknięte było ręką chirurga plastycznego. To zmieniło się po zakończeniu show, kiedy zaczęła hurtowo poprawiać swoją urodę. Poddała się m.in. zabiegowi powiększania ust, biustu, modelowania twarzy i wyszczuplania talii. Dopiero niedawno przyznała, że w ten sposób walczyła z brakiem pewności siebie. - Zaczęłam zastanawiać się, co jest ze mną nie tak, zaczęłam mieć kompleksy i co chwila pojawiały się nowe. Początkowo zwalczyłam je, gubiąc ponad 20 kilogramów. Później pomogłam sobie chirurgią plastyczną, gdzie prawie przypłaciłam to życiem - otworzyła się na Instagramie. Teraz uczestniczka show MTV podkreśla, że w pełni akceptuje siebie, ale przeszła bardzo długą drogę, aby zmienić swoje nastawienie. Mimo tego nie zrezygnowała z dalszych zabiegów.

W końcu zaczęłam znowu czuć się atrakcyjna w swoich oczach. Nauczyłam się kochać siebie taką, jaka jestem. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie jestem idealna, ale nie muszę się każdemu podobać - podkreśliła.

Ewel0na czasem pokazuje się też nieumalowana. "Często macie dzień bez makijażu? Ja bardzo. Lubię się bez make-upu, choć bardziej preferuje z" - napisała na Instagramie. Fani jednogłośnie stwierdzili, że w takiej wersji prezentuje się najlepiej. "Najładniejsze zdjęcie z twojego Instagrama, zdecydowanie", "Jesteś śliczna i niech tak zostanie. Nie musisz niczego poprawiać!" - czytamy w komentarzach. Więcej zdjęć uczestniczki "Warsaw Shore" znajdziecie w galerii na górze strony.

"Warsaw Shore". Ewel0na po zabiegu w Turcji otarła się o śmierć. Nie zrezygnowała z dalszych procedur

Ewel0na po jednym z zabiegów medycyny estetycznej, na który zdecydowała się w Turcji, przeszła bardzo ciężkie chwile. Influencerka otarła się o śmierć. - Miałam cztery takie rany, gdzie wdała mi się martwica. Miałam wycinane płaty skóry. Ponad rok męczyłam się, żeby z tego wyjść, żeby rany się zrosły i żebym mogła funkcjonować - opowiedziała na Instagramie. To nie zniechęciło jej jednak do dalszych zabiegów. W kwietniu 2023 roku pochwaliła się efektami kolejnej procedury. Tym razem postanowiła się wyszczuplić. "68 cm w talii" - napisała dumnie. Zdjęcia po zabiegu możesz zobaczyć tutaj.

