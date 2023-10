"Hotel Paradise" to jedno z najpopularniejszych randkowych show. Format prowadzony przez Klaudię El Dursi zgromadził wokół siebie rzeszę fanów. Wieczorami widzowie z zaciekawieniem lgną przed telewizory, by śledzić dalsze losy uczestników. Obecnie na antenie TVN 7 emitowany jest siódmy sezon. Trzeba przyznać, że nieoczekiwanych zwrotów akcji jest w nim pod dostatkiem. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych i budzących emocje bez wątpienia jest wątek Łucji. Odkąd kobieta pojawiła się na rajskiej wyspie, była notorycznie atakowana przez pozostałych uczestników. Jej losy były zawiłe. W pewnym momencie musiała opuścić hotel, później została przywrócona, a następnie znowu opuściła program. W sieci pojawiły się słuchy, jakoby po raz kolejny miała powrócić.

REKLAMA

Zobacz wideo Nana z Hotelu Paradise o Dorocińskim i Zakościelnym. "Dla mnie to już trochę za starzy"

"Hotel Paradise". Łucja nie miała łatwo. Przeszła krętą ścieżkę

Pomimo licznych starań Łucja nie zdołała przekonać do siebie pozostałych domowników. Ci nawiązali przeciwko niej intrygę i wyrzucili ją z programu. Produkcja postanowiła przywrócić jednak uczestniczkę. Wówczas kobieta stworzyła parę z Pawłem, który obiecywał jej gruszki na wierzbie, ale ostatecznie zagrał jej na nosie i odwrócił się do niej plecami. Mężczyzna swoje zachowanie argumentował tym, że z Łucją nie miałby szans na dotrwanie do finału, ponieważ grupa jej nie lubi. Ta sytuacja została szeroko skomentowana w oficjalnych mediach społecznościowych programu. Fani nie zostawili na Pawle suchej nitki.

"Hotel Paradise". Łucja po raz kolejny zostanie przywrócona?

Wydawać by się mogło, że po tym, co Łucja doświadczyła w programie, nie będzie już chciała powrócić na rajską wyspę. A jednak. Wiele wskazuje na to, że może zostać ponownie przywrócona do gry. W najnowszym odcinku, który jest już dostępny na platformie Player.pl, pojawia się zapowiedź, która sugeruje taki obrót spraw. W zwiastunie pokazano, że w trakcie tzw. pandory padnie pytanie skierowane właśnie do Łucji, a to może wskazywać na ponowny udział kobiety w show. Pozostali uczestnicy aż wytrzeszczą oczy ze zdziwienia. Na ich twarze wkradnie się spore zaskoczenie. Te miny będą bezcenne. Myślicie, że kolejne przywrócenie jej to dobry pomysł? O tym, co z tego wyniknie, przekonamy się już niebawem.

'Hotel Paradise'. Łucja Instagram/@hotelparadise.tvn7