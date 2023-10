Adam Kraśko wziął udział w pierwszej edycji programu "Rolnik szuka żony". Nikt jeszcze wtedy nie sądził, że format zyska tak ogromną popularność i będzie kontynuowany przez kolejne lata. Od kilku tygodni widzowie TVP1 oglądają już jubileuszową, dziesiątą edycję show. Jak przez ostatni czas zmienił się rolnik? Adam Kraśko schudł aż 30 kilogramów! W takiej wersji możecie go nie poznać.

"Rolnik szuka żony". Adam Kraśko uległ poważnemu wypadkowi. To zmieniło jego życie. Rolnik schudł aż 30 kilogramów

Adam Kraśko dzięki udziałowi w programie "Rolnik szuka żony" zdobył ogromną popularność i mimo że od zakończenia jego edycji minęło aż dziewięć lat, to nadal budzi spore zainteresowanie. Fani śledzą jego losy w mediach społecznościowych, gdzie rolnik na bieżąco relacjonuje swoje życie. Jak się okazuje, przez ostatnie lata Adam Kraśko sporo schudł. Do zdrowszego stylu życia zmotywował go wypadek. Rolnik w 2019 roku doznał urazu nogi i aby odzyskać sprawność, musiał poddać się intensywnej rehabilitacji. Sportowy tryb życia tak mu się spodobał, że postanowił to kontynuować i efekty są powalające. W sumie schudł aż 30 kilogramów. Przemianę zawdzięcza zmianom w diecie i aktywności fizycznej. Kraśko zdecydował się na modną ostatnio dietę ketogeniczną. "Dieta ketogeniczna, popularnie nazywana dietą keto, to sposób żywienia, którego celem jest zamiana źródła energii dla organizmu z węglowodanów na tłuszcze" - czytamy na stronie portalu zdrowie.gazeta.pl. Jak wam się podoba metamorfoza rolnika?

"Rolnik szuka żony". Adam Kraśko próbował podbić muzyczny rynek. Ma na swoim koncie jeden sukces

Po udziale w programie "Rolnik szuka żony" Adam Kraśko chciał wykorzystać swoje pięć minut i zaistnieć w telewizji. Rolnik pojawił się m.in. w programie "Celebrity Splash", ale format nie cieszył się powodzeniem. Uczestnik matrymonialnego show TVP1 próbował także podbić muzyczny rynek i mimo że z tych planów nic nie wyszło, to może pochwalić się sporym sukcesem. Jego utwór disco polo "Oj Aniu, Aniu", który nagrał w 2015 roku ma ponad 4,3 miliona wyświetleń na Youtube.