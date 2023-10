"Love Island". Laura na zdjęciu sprzed pięciu lat. Naturalne usta i zupełnie inna fryzura

Finał ósmej edycji "Love Island" już dawno za nami. Program wygrała para, którą stworzyli Laura i Armin. Uczestniczka show Polsatu od początku zwracała uwagę widzów swoją nietuzinkową urodą. Jeszcze podczas pobytu w programie zdradziła, że jej wydatne usta to efekt zabiegu, któremu poddała się kilka lat wcześniej. Laura właśnie pokazała, jak wyglądała, zanim powiększyła usta.

Zobacz wideo Karolina Gilon o zdradzie Bartka i Karoliny z "Love Island"

"Love Island". Laura i Armin zostali zwycięzcami ósmej edycji show. Uczestniczka pokazała swoje stare zdjęcie. Tak wyglądała, zanim powiększyła usta

Laura i Amin zyskali ogromną sympatię widzów "Love Island" i w finale otrzymali najwięcej głosów. Jako jedyni na wyspie miłości stworzyli relację opartą na silnej więzi i jak sami twierdzą, prawdziwych uczuciach. Związki pozostałych finałowych par w atmosferze skandalu skończyły się tuż po zakończeniu show. Po powrocie do Polski Laura chętnie udziela się w mediach społecznościowych i odpowiada na pytania fanów na Instagramie. Właśnie pokazała swoje zdjęcie sprzed kilku lat, które zrobiła przed powiększaniem ust. "Bardzo dużo pytań o te moje usta. Zdjęcie na górze z 2018 roku i na dole po zrobieniu" - napisała na InstaStories. Różnica w wielkości ust uczestniczki jest naprawdę niewielka. Spójrzcie za to na jej włosy. Krótkie, wyprostowane i z grzywką wyraźnie jej służą. Pasuje do niej taka fryzura? Stare zdjęcie Laury znajdziecie w galerii na górze strony .

'Love Island'. Laura i Armin 'Love Island'. Laura i Armin; fot. instagram.com/ laura.golaszewska

