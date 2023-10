Program "Nasz nowy dom" odmienił życia wielu rodzinom. Po raz kolejny ekipa produkcji wyruszyła w Polskę, aby pomóc kolejnym osobom w potrzebie. Nie da się ukryć, że format przedstawił wiele wzruszających historii, jednak czegoś jeszcze nie było. Widzowie mogli poznać panią Ilonę oraz jej pięcioletnią córkę Maję. Kobiety mieszkały w starym sklepiku. Nieprawdopodobne warunki mieszkaniowe były nie do zaakceptowania dla ekipy "Naszego nowego domu". Wraz z Elżbietą Romanowską postanowiła odmienić los rodziny.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Dowbor o zwolnieniu z Polsatu. Odniosła się do Romanowskiej. "Niewyobrażalne"

"Nasz nowy dom". Wzruszająca historia mamy i córki. Musiały zamieszkać w starym sklepiku

Pani Ilona samodzielnie wychowuje pięcioletnią córkę Maję. Dziewczynka zmaga się z afazją motoryczną. Pociecha uczestniczki programu musi regularnie uczęszczać na rehabilitację. Dzięki temu ma szansę na normalne życie. Sama pani Ilona bardzo ciężko pracuje, aby zapewnić dziecku godne życia. Ona również ma orzeczenie o niepełnosprawności. Życie rodziny niewyobrażalnie komplikuje sytuacja mieszkaniowa. Mama z córką mieszkają w budynku, który kiedyś służył jako sklep spożywczy. W pomieszczeniu zorganizowano małą kuchnię, a także wstawiono kanapę. Nie da się jednak ukryć, że nie są to najlepsze warunki. Takiego zdania była również ekipa programu "Nasz nowy dom". Elżbieta Romanowska zadbała o to, aby rodzina mogła żyć w bezpiecznym domu.

'Nasz nowy dom' 'Nasz nowy dom'. Mama z córką mieszkały w starym sklepie/fot. materiały prasowe/Polsat

"Nasz nowy dom". Ogromna metamorfoza starego sklepu. Tylko na to spójrzcie!

Ekipa remontowa po raz kolejny pokazała, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. W programie "Nasz nowy dom" doszło do ogromnej metamorfozy. Starty sklep stał się prawdziwym domem dla mamy i córki! Wnętrze budynku zmieniło się nie do poznania. Przede wszystkim ekipa postarała się o to, aby w domu była łazienka. Panie mogą również liczyć na kuchnię z prawdziwego zdarzenia, która stała się osobnym pomieszczeniem. Pani Ilona ma w końcu swój własny, przytulny pokój. Dziecięcy kącik zyskała również Maja. Na zewnątrz znalazło się nawet miejsce na taras. Jedno jest pewne - rodzina w końcu może odetchnąć z ulgą. Zdjęcia domu mamy i córki przed i po metamorfozie znajdziecie w galerii na górze strony. ZOBACZ TEŻ: "Nasz nowy dom". Rodzina pod ostrzałem widzów. "Kupili ruderę i zgłosili się do programu"

'Nasz nowy dom'. Mama i córka mieszkały w starym sklepie fot. materiały prasowe/Polsat