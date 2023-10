Kurzajewski oczarował Cichopek na wizji. 'Aż straciłam wątek'

Maciej Kurzajewski w telewizji jest od lat. Od dwóch jego partnerką wizyjną jest Katarzyna Cichopek, która prywatnie spełnia się jako ukochana prezentera. Para razem prowadzi "Pytanie na śniadanie". W ostatnim odcinku Kurzajewski zrobił coś, czego z pewnością nie było w scenariuszu programu. Sytuacja rozczuliła Cichopek do tego stopnia, że gwiazda "M jak miłość" straciła wątek.

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek o swojej córce. Zabiera ją na plan

Maciej Kurzajewski zrobił to na wizji. Cichopek rozczulona

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek prowadzili wspólnie poniedziałkowe wydanie "Pytania na śniadanie". Jednym z ich gości była fizjoterapeutka ortopedyczna, która przyprowadziła ze sobą dwójkę dzieci. Starsze z nich zachwycało się planem i beztrosko po nim biegało, za to młodszym postanowił się zaopiekować właśnie Maciej. Rozmowę wówczas prowadziła Cichopek. Prezenter złapał dziewczynkę za ręce, a po chwili była już na kolanach współprowadzącej. Długo jednak nie wytrzymała w jednym miejscu. Kurzajewski nagle wyjął z kieszeni chusteczkę i wytarł dziecku nos, co wyraźnie rozczuliło jego ukochaną. Z tego też powodu zdecydowała się na krótki komentarz. "To było tak wzruszające, że aż straciłam wątek" - przyznała, szybko stawiając się do pionu i wracając do rozmowy.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Potwierdzili związek na wizji

Wokół związku Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego było wiele plotek. Wszystko dlatego, że niespełna dwa lata temu celebrytka zakończyła 17-letni związek z Marcinem Hakielem, wydając krótkie oświadczenie w mediach społecznościowych. Choć sama zainteresowana nie komentowała tej sytuacji, tancerz był bardziej wylewny. Opowiadał w wywiadach o zdradzie, wynajęciu przez siebie detektywów i prał publicznie brudy ich wieloletniej relacji. W końcu Cichopek po miesiącach plotek o tym, że łączy ją z jej partnerem wizyjnym coś więcej zdecydowała się opowiedzieć o tym... w pracy. Nie będąc w pracy. Gwiazda "M jak miłość" przebywała wtedy w Izraelu z Kurzajewskim, gdzie połączono się z nimi ze studia "Pytania na śniadanie". Więcej zdjęć nazywanych przez media pieszczotliwie "Kurzopków" znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Kurzajewski rozczulił Cichopek. 'Straciłam wątek' TVP screen