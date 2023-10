Teleturniej "Jeden z dziesięciu" cieszy się niesłabnącą popularnością. Od niemal 30 lat prowadzi go Tadeusz Sznuk. Nie brakowało w nim dziwnych sytuacji, a nawet oświadczyn na wizji. Więcej TUTAJ. W jednym z odcinków widzowie mieli okazję śledzić poczynania Wiktora Strzelczyka, który dotarł aż do finału. Niestety, produkcja nie zaliczyła jednej z jego odpowiedzi, w wyniku czego, jak ujawnił uczestnik na X (dawniej Twitter) doszło do kłótni. Teraz wygadał się, jak wyglądają kulisy show TVP. Możecie być zaskoczeni.

"Jeden z dziesięciu". Wygadał tajemnice programu. W studio doszło do kłótni

Wiktor Strzelczyk został zwycięzcą 15. odsłony 132. sezonu teleturnieju. Uczestnik wykazał się wiedzą, jednak musiał pożegnać się z dalszą rywalizacją po pytaniu o nazwisko kanclerza Niemiec w dniu zjednoczenia kraju. Wytypował "Helmuta Koehla", jednak produkcja nie uznała tej odpowiedzi. Prowadzący szybko wyjaśnił tę decyzję. - Bez wątpienia wiedział pan, o kogo chodzi, ale nazwisko owego kanclerza to nie Koehl, a Kohl - powiedział Tadeusz Sznuk. Jak zdradził Strzelczyk na X, w studio pokłócił się z producentami programu. - Zrobiłem VAR [Video Assistant Referee - red., czyli system weryfikacji decyzji sędziego] i się kłóciłem (oczywiście wycięli to w montażu), ale nie było szans. Myślałem, że tam jest umlaut - pisał.

Przeglądając jego konto na X można zauważyć, że uczestnik jest wielkim fanem formatu prowadzonego przez Tadeusza Sznuka, nie tylko docenia jego rolę, ale i ciekawe pytania, które mają okazję usłyszeć zawodnicy. "Tadeusz Sznuk od czasu pandemii trzyma dystans fizyczny do graczy. Niestety nie można już z kim gawędzić w przerwie między etapami (przed finałem jest 10 minut przerwy). Tak samo było po finale. Gdy podszedłem się pożegnać, momentalnie pani reżyser poprosiła o dystans. Ponoć w czasie odcinków pandemicznych jakiś zawodnik go niby zaraził COVID-em" - pisał na X.

"Jeden z dziesięciu". Co można wygrać?

Jak podkreślał Wiktor, uczestnicy mogą liczyć na wsparcie prowadzącego. - Tak czy inaczej, pan Tadeusz w studiu bardzo rozluźnia atmosferę i pomaga zawodnikom walczyć ze stresem. Przed finałem z kolei podpowiadał, żeby nie wciskał przycisku, gdy się nie zna odpowiedzi na 100 proc. - tłumaczył uczestnik. Zdradził również, że program w telewizji trwa 24 minut, ale samo nagranie to już ponad godzina i 20 min. Na koniec ujawnił również, na jakie nagrody mogą liczyć uczestnicy. - Jedną z nagród był zegarek marki Adriatica, a w odcinku mogliście zobaczyć, że był to Pierre Ricaud. Nie wiem co lepsze, ale drobna nieścisłość. Oczywiście od wszystkich nagród rzeczowych (pięć dni w Gołębiewskim oraz kosmetyki (...) wzięli podatek z głównej wygranej - dodał. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.