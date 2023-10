"Hotel Paradise". Roch na starym zdjęciu. El Dursi by go nie poznała, a wy?

Roch Krzyżanski jest uczestnikiem najnowszej edycji "Hotelu Paradise". Od początku programu budzi spore kontrowersje swoim zachowaniem w willi. Podpadł widzom poprzez knucie intryg i atakowanie Łucji. Mimo że kobiety uważają go za atrakcyjnego mężczyznę, to sam ma problem ze stworzeniem stałej pary. Jak na razie najsilniejsza więź łączy go z Justyną. Czy Roch dotrwa do finału? Program nadal jest emitowany, ale uczestnicy już wrócili do Polski i wiedzą, kto ostatecznie stanął na Ścieżce Lojalności. Do czasu zakończenia show obowiązuje ich umowa z klauzulą poufności, ale mogą się kontaktować z widzami. Roch znalazł chwilę na rozmowę z nimi i pokazał stare zdjęcie z czasów gimnazjum. Jak kiedyś wyglądał?

"Hotel Paradise". Roch Krzyżański pokazał stare zdjęcie. Klaudia el Dursi mogłaby go nie poznać

Roch Krzyżański z "Hotelu Paradise" budzi spore kontrowersje nie tylko swoim zachowaniem w programie, ale także koneksjami rodzinnymi. Czujni widzowie TVN7 odkryli, że brat uczestnika jest menadżerem w TVN. Jak podaje portal Wirtualne Media, Rafał Krzyżański jest zatrudniony W TVN Warner Bros, ale nie współpracował przy "Hotelu Paradise". Widzowie uważają, że i tak będzie faworyzowany przez produkcję. "Ma brata w TVN, więc na bank dojdzie do finału. Stacja przecież będzie promować swoich" - napisał jeden z internautów na Instagramie. Na te słowa natychmiast zareagował brat uczestnika i podkreślił, że odcina się od jakichkolwiek zarzutów, jakoby miał załatwić Rochowi wygraną w castingu. "Mój brat jest dorosły, zdecydował się wziąć udział w programie, w którym przez trzy miesiące jest zamknięty z obcymi ludźmi i wrzucony w codzienne i intrygi. Jestem dumny z emocji, które prezentuje - tych pozytywnych i tych negatywnych. Nie doświadczyłem nigdy takiego eksperymentu społecznego, ale oglądałem wszystkie edycje "Hotelu Paradise" i wiem, że nie są to proste emocje" - oświadczył na Facebooku. Więcej przeczytasz tutaj. Tymczasem Roch niespecjalnie przejmuje się opiniami na swój temat i skupia się na relacji z fanami, którzy go polubili i nie mają wobec jego zachowania żadnych wątpliwości, bo zdają sobie sprawę, na czym polega sztuka przetrwania w rajskiej willi. W rozmowie z fanami Roch pokazał, jak kiedyś wyglądał. Zdjęcie uczestnika z czasów gimnazjum znajdziecie w galerii na górze strony . Poznalibyście go? Wygląda na to, że nawet prowadząca Klaudia el Dursi miałaby z tym problem.

Jako przewodniczący klasy i szkoły udało mi się nawet posiadać symboliczny klucz do tej szkoły - napisał na Instagramie.

