Radosław Herman był archeologiem. Widzom dam się poznać w programie "Misja skarb". Szerszą rozpoznawalność dał mu jednak emitowany na kanale Polsat Play od 2014 roku program "Poszukiwacze skarbów". Herman występował w nim od 2022 roku. Był także współwłaścicielem firmy archeologicznej oraz prezesem stowarzyszenia historycznego. Niestety, w sobotę 21 października w wieku 51 lat zmarł.

Potwierdziły się smutne okoliczności śmierci Radosława Hermana. Do tego doszło podczas kręcenia programu

O śmierci Radosława Hermana poinformowała stacja Polsat Play za pomocą mediów społecznościowych. "Z ogromnym smutkiem informujemy, że dziś rano odszedł od nas Radosław Herman prowadzący program 'Poszukiwacze historii'. Świetny archeolog i popularyzator historii. Niestrudzenie przekonywał nas, że średniowiecze było najciekawszą epoką historyczną. Jego pasja i wiedza zainspirowały wiele osób do odkrywania tajemnic przeszłości. To wielka strata dla naszej ekipy i dla wszystkich, którzy go znali" - mogliśmy wówczas przeczytać. Potwierdzono, że archeolog miał dostać ataku serca na planie zdjęciowym jednego z programów kręconych w Parzymiechach.

Radosław pojechał dziś w teren, kręcić kolejny odcinek programu... Niestety jak się okazuje, swój ostatni. Podczas nagrywania doszło do zatrzymania akcji serca. Niestety mimo reanimacji nie udało się uratować naszego kolegi - napisano na profilu facebookowym "Brzescy Poszukiwacze Historii".

Radosław Herman opuścił żonę i piątkę dzieci. Przyjaciele uruchomili zbiórkę

Radosław Herman miał żonę Dorotę i piątkę dzieci. By wesprzeć rodzinę, jego przyjaciele założyli zbiórkę. Celem jest uzbieranie 30 tys. zł. Na tę chwilę zbiórkę wsparło 70 osób, które wpłaciły łącznie cztery tys. zł. "Jeśli zechcecie, bardzo prosimy o wsparcie dla rodziny. Zapewne Radek nie raz umilał wam czas i wzbogacał waszą wiedzę. Okażmy solidarnie wsparcie. Dziękujemy team 'Misji Skarb'" - czytamy na Facebooku. Więcej zdjęć Radosława Hermana znajdziecie w naszej galerii na górze strony.