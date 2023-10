"Rolnik szuka żony". Wyciekło zdjęcie ze ślubu Krzysztofa. Jessica komentuje

"Rolnik szuka żony" cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród widzów TVP, którzy chętnie podglądają, jak rozwijają się relacje między uczestnikami. Rolnicy i rolniczki zapraszają do swoich gospodarstw osoby, które ich zainteresują i poznają się. W piątym sezonie mieliśmy okazję śledzić losy Krzysztofa Zembrzuskiego, który pochodzi z Osówca w okolicy Przasnysza na Mazowszu. Wówczas dał szansę Jessice Miemiec, ale ta relacja nie przetrwała. Teraz w sieci pojawiły się zdjęcia ze ślubu z inną kobietą.

"Rolnik szuka żony 5". Wyciekło zdjęcie ze ślubu Krzysztofa Zembrzuskiego

Krzysztof Zembrzuski pięć lat temu na oczach całej Polski budował znajomości z Eweliną, Kasią oraz Jessicą. Ostatecznie związał się z miłośniczką makijażu, jednak szybko się rozstali, pozostając w bardzo dobrych relacjach. - Rozstaliśmy się w stosunkach przyjacielskich, jest spokój i jest dobrze. Rolnika żadnego nie ma, jestem sama. Czas pokaże, co dalej będzie - mówiła Miemiec w rozmowie na kanapie "Pytania na śniadanie". Wygląda na to, że po tylu latach rolnik w końcu odnalazł szczęście w miłości. Mimo że sam Krzysztof po zakończeniu emisji odsunął się z mediów, to wszystko zdradził jego kolega z programu. Łukasz Sędrowski opublikował zdjęcie Zembrzuskiego ze ślubu. U jego boku można było zobaczyć piękną blondynkę. Zdjęcie ze ślubu Krzysztofa Zembrzuskiego znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony 5". Jessica pieje z zachwytu nad Krzysztofem. Skomentowała zdjęcie ze ślubu

Jessica Miemiec nie pała negatywnymi uczuciami wobec byłego partnera i życzy mu jak najlepiej. W rozmowie z serwisem Show News przyznała, że jest on idealnym kandydatem na męża. Wierzy, że będzie mu się dobrze układać w małżeństwie. "Krzysio! Jakie extra zdjęcie! Jaka piękna panna młoda! Nie sądzę, by żartował ze ślubu, bo to dla niego poważna sprawa, on się naprawdę ożenił! Uważam, że będzie wspaniałym mężem, bo to bardzo spokojny i delikatny chłopak. Pobyt w jego gospodarstwie wspominam z przyjemnością i życzę młodej parze długiego i szczęśliwego życia" - mówiła Jessica Miemiec w rozmowie z serwisem Show News.