Anna Bardowska była bohaterką uwielbianego przez telewidzów programu TVP - "Rolnik szuka żony". W matrymonialnym show poznała swojego obecnego męża Grzegorza. Małżonkowie są już siedem lat po ślubie i wychowują dwójkę dzieci - syna Jana (ur. 2017) oraz córkę Liwię (ur. 2019). Choć od ich udziału w programie minęło dobrych kilka lat, widzowie nadal z wielką ochotą śledzą ich życie prywatne. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się posty, w których Anna Bardowska ukazuje swoje pociechy. Tym razem zrobiła jednak wyjątek i pokazała swoje zdjęcie z dzieciństwa.

"Rolnik szuka żony". Anna Bardowska pokazała zdjęcie z dzieciństwa. Internauci aż przecierają oczy

"To był rok 1996. Przeglądamy z mamą albumy i natrafiłam na to zdjęcie. Czy tylko ja widzę podobieństwo z Liwcią?" - napisała Bardowska. Internauci zgodnie uznali, że Anna Bardowska w dzieciństwie wyglądała niemal identycznie, jak jej córka Liwia. "Już jakiś czas temu patrząc na Jasia, mówiłam, że to cały tata, ale patrząc na Liwię, widziałam raczej mamę. W szoku jestem, że miałaś takie jasne włosy" - wskazuje internautka. "Ale czad! Zawsze zastanawiałam się, do kogo Liwcia jest podobna, a tu masz - cała mamusia" - zachwyca się widzka. "Jeszcze nie przeczytałam, a pomyślałam. Bardzo Liwcia jest podobna do ciebie. Spróbuj pokazać zdjęcia Grzesia, bo pewnie Jaś jest kopią taty" - twierdzi inna internautka. Zdjęcia rodziny Bardowskich znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

"Rolnik szuka żony". Anna Bardowska i Grzegorz Bardowski regularnie relacjonują codzienność

Anna i Grzegorz Bardowscy doskonale czują się w rolach influencerów i coraz aktywniej udzielają w mediach społecznościowych. Para chętnie dzieli się kulisami prywatnego życia, opowiadając o urokach pracy w gospodarstwie, wzajemnej relacji czy wychowywaniu dzieci. Na ich profilach nie brakuje też zdjęć z licznych podróży. Niedawno małżeństwo odwiedziło rejony Jeziora Czorsztyńskiego, czym pochwaliło się w sieci. Bardowscy czas w górach spędzili bardzo aktywnie - pływali łódką i urządzali wycieczki rowerowe. Pozwolili sobie także na małe szaleństwo kulinarne. Jakie? Wejdźcie tutaj, aby przeczytać więcej.