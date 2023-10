Nowy odcinek "Top Model" był wypełniony kreatywnymi zadaniami, które miały przygotować uczestników nie tylko do pracy w modelingu, ale także do bycia odpowiedzialnymi influencerami. Nie brakowało kolejnych dramatów, ale również i wzruszeń. W końcu przyszedł czas na odwiedziny rodzin. Jest to z pewnością jeden z najpiękniejszych i najważniejszych momentów w programie. Modelki i modele mieli okazję na pochwalenie się swoimi osiągnięciami, a później razem z rodzinami wzięli udział w profesjonalnej sesji. Nie wszyscy jednak mogli cieszyć się tą chwilą. Tadeusz poczuł się bardzo dotknięty tym, jak zachowali się jego bliscy. Więcej zdjęć z programu znajdziesz w galerii na górze strony.

"Top Model". Rodzina Tadeusza zawiodła. Pomóc musiała Ewa Chodakowska

Uczestnicy nie posiadali się z radości, kiedy zobaczyli swoje rodziny. Przez jakiś czas swoich bliskich wyglądał również Tadeusz, ale ostatecznie zrozumiał, że nikt do niego nie przyjechał. - Nie mam nikogo bliskiego, kto mógłby przyjechać. Są rodzice biologiczni, ale jak nie ma z nimi kontaktu od początku, to nie ma się z nimi żadnych więzi, relacji. Babcia nie mogła przyjechać ze względów zdrowotnych, jest w domu opieki - wyznał. Do Tadeusza podeszła Ewa Chodakowska, która była wsparciem uczestników w tym odcinku. - Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest trudny dzień. Powiem ci szczerze, że wszyscy się tutaj wzruszyliśmy z boku. Przyjeżdżają do nich rodziny, wszyscy są razem, a do ciebie nie przyjeżdża nikt i czułam, jak serce mi pęka. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak trudne jest to dla ciebie. (...) Oczywiście jeśli mi pozwolisz, to będę dzisiaj dla ciebie taką rodziną, pomogę ci w sesji zdjęciowej - zaproponowała Chodakowska. Wzruszony Tadeusz podziękował trenerce. Później obdarzyli się szczerym uściskiem i ruszyli do pracy.

"Top Model". Jak na sesji dogadywali się Tadeusz i Ewa Chodakowska?

Tadeusz bardzo swobodnie czuł się przy Ewie Chodakowskiej, model i trenerka bardzo szybko złapali nić porozumienia i świetnie radzili sobie podczas pozowania. - Na sesji z Ewą czułem się luźno, energicznie, mogłem kilka rzeczy fajnych zrobić, myślę, że znaleźliśmy super język - przyznał uczestnik. A co o współpracy z Tadeuszem sądziła influencerka? - Ma świetną energię, jest bardzo otwarty, bardzo kontaktowy, ale co najbardziej mnie urzeka w nim, to to, że ma w sobie ogrom pokory, a to jest niespotykane połączenie - powiedziała podekscytowana.