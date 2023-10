"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iza na zdjęciu z nowym partnerem. Miłość kwitnie

Iza Juszczak była uczestniczką piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W programie eksperci dopasowali do niej nieco młodszego Kamila. Niestety podobnie jak u większości połączonych par z eksperymentu i tym razem związek nie przetrwał próby czasu. Program przyniósł kobiecie całkiem sporą popularność. Na Instagramie obserwuje ją 120 tys. osób. Fani z ciekawością śledzą codzienne zmagania swojej ulubienicy. Niedawno w relacji Iza podzieliła się radosną nowiną. Prawdopodobnie wreszcie odnalazła to, czego odnaleźć nie mogła w programie - miłość. Kim jest tajemniczy mężczyzna? Więcej zdjęć Izy z programu i nie tylko znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Martyna padła ofiarą oszustów. Teraz ostrzega innych

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iza wreszcie odnalazła właściwego mężczyznę?

Po rozstaniu z Kamilem Iza postanowiła zainwestować przede wszystkim w siebie. Fani byli świadkami jej niezwykłej metamorfozy. W kilka tygodni zrzuciła 15 kilogramów. To nie wszystkie zmiany w jej życiu. Wygląda też na to, że uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest szczęśliwie zakochana. Niedawno kobieta wrzuciła na swoją relację zdjęcie, gdzie trzyma za rękę mężczyznę, o którym tak naprawdę nic nie wiadomo. Para wyjechała na romantyczny wypad.

"Ślub od pierwszego wejrzenia" Związek Izy i Kamila wywołał sporo kontrowersji

Niektórzy uważali, że być może małżeństwo Izy i Kamila przetrwa wszystko. Po programie para dzieliła się zdjęciami, na których oboje wydawali się bardzo szczęśliwi. Ich rozstanie ogłoszone we wrześniu 2021 roku mocno zaskoczyło wszystkich fanów. Sprawę pogorszył także wpis Kamila, który zdenerwował większość z nich. "Jesteśmy w takiej sytuacji, w której życzylibyśmy sobie, żebyście się odwalili. To kieruję do hejterów i osób, które nie potrafią uszanować takich czy innych decyzji, tylko muszą kogoś oskarżać, mieszać z błotem" - mogliśmy przeczytać na jego profilu. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita dywaguje nad obecnością mężczyzn na porodówce. "Mogą zaszkodzić"