"Hotel Paradise" w tym sezonie rozgrzewa widzów do czerwoności. Nie brakuje zaskakujących zwrotów akcji, a także kontrowersyjnych zachowań niektórych uczestników. Szczególną uwagę skupia na sobie Roch, który jak się okazało, jest bratem znanej osoby z TVN-u. Fani spekulowali wtedy, że to właśnie dzięki niemu mężczyzna dostał się do programu. Później z kolei podpadł wszystkim przez swoje zachowanie względem jednej z uczestniczek, Łucji. Teraz znowu zwrócił uwagę widzów. Tym razem przez dwuznaczną odpowiedź na temat związku z mężczyzną. Więcej zdjęć Rocha znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo "Hotel Paradise". Klaudia El Dursi opowiedziała o wyjątkowo nietaktownym zachowaniu uczestnika

Roch z "Hotelu Paradise" mógłby stworzyć związek z mężczyzną?

Niedawno na profilu na Instagramie Roch zorganizował dla fanów sesję Q&A. Jeden z obserwatorów zadał mu następujące pytanie. "Cześć Roch, widziałbyś siebie w relacji romantycznej z facetem? Masz w sobie dużo otwartości". W odpowiedzi mężczyzna wrzucił zdjęcie z Krzysztofem z programu i napisał "Nie wiem", dodając awatara z rozłożonymi rękoma. Fani zaczęli spekulować, że być może mężczyzn łączy jakieś uczucie i zdjęcie nie pojawiło się przypadkowo. Z pewnością więcej szczegółów poznamy po zakończeniu reality.

"Hotel Paradise" Roch przyczynił się do eliminacji Łucji? Kobieta postawiła sprawę jasno

Łucja była uczestniczką, która wzbudziła w widzach mnóstwo współczucia. Według fanów w programie dochodziło do sytuacji związanych z nękaniem. Sprawę zgłoszono nawet do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jakiś czas po odpadnięciu Łucja zabrała głos w sprawie Rocha. Dziewczyna odniosła się do powiązań mężczyzny z bratem pracującym w TVN. Przyznała wtedy, że żaden z uczestników nie miał o tym pojęcia. Co więcej, otworzyła się także na temat eliminacji, w wyniku której musiała pożegnać się z programem. "Roch oczywiście nastawił przeciwko mnie Pawła, wręcz sam o tym mówi. Sytuacja mogła być rozwiązana na wiele różnych sposobów, ale została rozwiązana tak, żebym odpadła z programu" - wyznała na swoim profilu na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: "Hotel Paradise". Oliwia nie zdradziła Jackowi, jak naprawdę się czuje? "Nie zamierzam za kimś biegać"