Joanna i Kamil z ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony" byli jedną z ulubionych par widzów formatu TVP. On marzył o założeniu rodziny i dzieciach, a ona przyszła do programu w poszukiwaniu idealnego męża. Młodzi szybko się w sobie zakochali i odnaleźli wzajemne szczęście. Joanna i Kamil są już małżeństwem i wychowują wspólnie córkę Antoninę. W ostatnim czasie pociecha bohaterów "Rolnik szuka żony" obchodziła pierwsze urodziny. Dumni rodzice opublikowali z tej okazji wyjątkowe zdjęcie z przyjęcia Antoniny.

REKLAMA

Zobacz wideo Marta Manowska unika ślubów uczestników "Rolnika"? Tłumaczy, o co chodzi

"Rolnik szuka żony". Córka Joanny i Kamila ma już rok. Pokazali zdjęcie z imprezy

Na zdjęciu Joanny z "Rolnik szuka żony" widzimy pomieszczenie przygotowane z okazji urodzin dziecka. Jest dużo kolorowych balonów, światełka i napis "roczek" na ścianie. Choć na próżno szukać zdjęć samego malucha, na Instagramie uczestniczki "Rolnika" nie brakuje zdjęć Antoniny. Ostatnie z nich zostało zrobione zaledwie dwa miesiące przed urodzinami. "Nasze ukochane maleństwo skończyło dziś miesięcy. To były piękne miesiące oparte na poznawaniu świata" - napisała wówczas Joanna.

"Rolnik szuka żony". Joanna coraz częściej pokazuje zdjęcia Antoniny

Uczestniczka randkowego show ukrywała informacje o ciąży ze względu na to, że ciężko znosiła ten okres. Do niedawna nie pokazywała zdjęć z dzieckiem, ale to powoli zaczyna się zmieniać. Para w ostatnim czasie chętnie wrzuca na Instagram zdjęcia Antoniny. Nierzadko są to efekty profesjonalnych sesji zdjęciowych. Zdjęcia córki pary, a także fotografię z imprezy znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

"Rolnik szuka żony". Joanna i Kamil wzięli ślub

Przypominamy, że Joanna i Kamil niedawno wzięli ślub. Uczestnicy "Rolnika" sakramentalne "tak" powiedzieli sobie 9 września bieżącego roku. Świeżo upieczony małżonek pochwalił się uroczymi kadrami z tego wyjątkowego dnia na Instagramie. Na fotografiach widzimy uradowaną parę młodą. Tego dnia pan młody miał na sobie bladoszary garnitur, z kolei żona rolnika postawiła na subtelną suknię w stylu boho i wianek na głowie. "Najważniejszy dzień w naszym życiu" - napisał Kamil pod postem.