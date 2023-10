Zaskakująca sytuacja w "Dzień dobry TVN". Nagle zmienił się prowadzący

Program "Dzień dobry TVN" nieustannie zaskakuje. Ostatnio przeszedł sporą rewolucję - nie tylko zmieniła się godzina emisji i wygląd studia, ale przede wszystkim prowadzący. Ze śniadaniówką pożegnali się tacy prezenterzy, jak Anna Kalczyńska, Andrzej Sołtysik, Małgorzata Ohme, Agnieszka Woźniak-Starak czy Małgorzata Rozenek. Teraz program prowadzą: Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński, Dorota Wellman i Marcin Prokop, a także Paulina Krupińska i Damian Michałowski. Ci ostatni zaskoczyli widzów podczas sobotniego wydania 21 października.

Zaskakująca sytuacja w "Dzień dobry TVN". Nagle zmienili się prowadzący

W sobotni poranek widzowie stacji TVN mogli zobaczyć w "Dzień dobry TVN" uśmiechniętych Paulinę Krupińską i Damiana Michałowskiego. Nikt się jednak nie spodziewał, co dalej się wydarzy. Nagle bowiem doszło do niespodziewanej zamiany. Damian Michałowski przeprosił widzów i wyjaśnił, że musi zakończyć pracę. - Ja muszę stąd zmykać, chociaż bardzo żałuję. Dzisiaj dużo mówimy o MiniCity, które jest otwierane w Warszawie, w Koneserze. Tam od rana jest Żaneta Rosińska, ja jadę to zobaczyć - powiedział. - Zostawia mnie samą - stwierdziła Paulina Krupińska.

Szybko jednak okazało się, że nic bardziej mylnego! Paulina Krupińska nie została sama, bo u jej boku pojawił się... Robert Stockinger. - Nie będziesz sama, bo Robert Stockinger gdzieś tu powinien być - stwierdził Michałowski. - Zawsze piszą w komentarzach, że jesteście podobni, więc to jest mała zmiana - odpowiedziała Paulina Krupińska. - Skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać? - zażartował Michałowski. Gdy Robert Stockinger pojawił się przed kamerami, uspokoił wszystkich. - Będziesz w dobrych rękach, Paulina. Damian, możesz spać spokojnie - powiedział.

Wpadki w śniadaniówkach

Nie da się ukryć, że takie sytuacje nieczęsto mają miejsce w śniadaniówkach. Znacznie powszechniejsze są wpadki, które zdarzają się zarówno prowadzącym "Dzień dobry TVN", jak i "Pytanie na śniadanie". Niestety, programy na żywo rządzą się swoimi prawami i różne sytuacje mogą się wtedy zdarzyć. Tak się zdarzyło zaledwie dzień wcześniej przed sobotnim wydaniem, w piątek 20 października. W czasie występu Julii Rockiej doszło bowiem do problemów technicznych. Wokalistka nie zgrywała się z podkładem muzycznym i musiała przerwać swój występ. Prowadzący starali się ratować sytuację. Weszli na scenę i przyglądali się rozłożonym kablom. Najprawdopodobniej jeden z odsłuchów nie był podpięty. - Potknęliśmy się o kabel i wyrwaliśmy. Będziesz śpiewać jeszcze raz, kochana? Tego występu nikt już nie zapomni - komentowali prowadzący "Dzień dobry TVN".